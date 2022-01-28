謝京穎（中）劇中要對王中平（左）和王彩樺碎碎念，讓她過意不去。民視提供

演員謝京穎在民視八點檔《黃金歲月》中飾演潘柏希的老婆，兩人是觀眾票選「高顏質夫妻檔」，但劇中經常白目又不識相的行為，常常走到哪都惹人厭，讓兩人戲裡外都備受壓力。

網友稱「白目象棋」的謝京穎，在劇中經常數落及頂撞長輩，日前一次拍攝後忍不住崩潰大哭，甚至壓力大到在休息室不敢跟旁人說話，獨自悶著頭背劇本。

謝京穎透露，近期因為角色的關係，常常要扯著嗓門罵人，尤其傷害的都是前輩，讓她一度很自責憂鬱，「因為當著面這樣罵人，真的罵不下去」。

一次跟前輩演員王彩樺、王中平等人的對手戲之後，謝京穎在休息時間忍不住崩潰大哭，兩位前輩得知馬上去安慰她，甚至分享表演上心境怎麼轉念，經過前輩的分享後，謝京穎說好像頓悟了，一切都是自己「過不去」，很感謝兩位前輩願意花時間跟她分享。

她透露搭檔潘柏希收工後也會講笑話逗她開心，很幸運在劇組收到滿滿的溫暖，潘柏希也分享自己演反派就是不看觀眾的留言，因為真的會受影響。

《黃金歲月》趕拍中，謝京穎透露很謝謝劇組團結一心，讓團隊能放年假。該劇去年交出漂亮成績單，平均收視4.65坐穩收視冠軍寶座，今年除了除夕夜播出《民視第一發發發》，初一到初四照常播八點檔。