馬來西亞鋼琴家李元玲（Cathryn Li），因擁有美艷外型、前凸後翹完美身材，加上精湛琴藝，讓她在網路擁有高人氣，被譽為「鋼琴女神」，常透過社群分享生活點滴的她，今(28日)曬出火辣美照，並曝光維持好身材的菜單，讓網友都驚呼「難怪身材這麼好」。

李元玲分享自己的一日菜單，早餐是2顆蛋加上優格和無糖豆漿，午餐是白肉200g加上碳水化合物80g和蔬果汁，晚餐則是奇異果2顆加上鮪魚、橄欖和冷凍蔬菜。

另外，李元玲也附上多張火辣美照，只見穿著連身高衩泳衣的她，因為前後和側邊都大挖空，布料少到包不住好身材，南半球和側乳形狀一覽無遺，渾圓美尻也是整個出來見客，超平坦小腹和纖細四肢，展現前凸後翹完美S曲線，讓網友看了全暴動。

「美到沒朋友」、「這樣的身材簡直是很多女生做夢才有」、「女神這樣吃難怪不會胖」、「流鼻血了」。李元玲不僅彈得一手好琴，還精通芭蕾舞，加上亮麗外型和魔鬼身材，讓她擁有「鋼琴女神」的美名。

但身材完美的李元玲，也曾被網友質疑過美照是靠P出來的，但她霸氣表示：「其實他們只是不願意相信這就是真正的我」，坦言不喜歡P圖P到不像自己，「照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」