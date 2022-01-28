FOMC於本周三召開完利率決策會議後，市場預計今年至少4次升息，加劇市場對量化緊縮（QT）政策、大幅度收回資金的恐慌，導致標普500指數今年下跌超過9%，科技股為首的那斯達克指數更重挫近15%。如今，投資人對於科技股這類高風險資產的不安劇增，恐導致更多資金流向高股息資產。

科技股在後疫情時代大放異彩，但一些投資人可能開始擔憂2022年開始，這樣的繁榮將會告終。據CNBC報導，根據 CB Insights 的數據，2021 年科技初創企業在全球籌資創紀錄的6210 億美元，較前一年翻倍，價值 10 億美元以上的獨角獸企業數量增長 69%、至959家，還沒上市的公司估值也給到嚇人的百億美元等級，主要受惠於美國聯準會(Fed)的超寬鬆貨幣政策。

但今年以來，市場資金陸續從科技股撤出，轉進金融股等將受益於升息的標的。風險投資人表示，他們正在以更低的估值看待這些標的，甚至一些公司IPO案也會延後。Blossom Capital 的創辦人 Ophelia Brown指出，這肯定會影響初級市場與次級市場表現。

2020 年 3 月，紅杉資本在一篇文章指出，初創企業恐怕會受到重大衝擊，但之後卻發生了2940億美元的籌資金額，對沖基金巨頭 Tiger Global 成為市場的重要推動力，卻在去年獲得差勁的表現。

Ophelia Brown所投資的英國支付公司 Checkout.com 以 400 億美元的巨額估值獲得了 10 億美元的交易，愛沙尼亞乘車公司 Bolt原本 7.11 億美元的融資案，獲得高達 84 億美元的估值。但一些風險投資公司已經在擔憂新一波的修正潮將來臨，風險投資公司 CRV 的普通合夥人 Saar Gur 表示，某些籌資期中後期的初創公司恐有巨大壓力，也就是估值的巨大壓縮。

DoorDash 的早期投資者 Gur 表示，許多私人初創企業的估值已達到數十億美元，許多科技股以雙位數的跌幅下墜，恐怕這些公司上市之際也會面臨同樣處境，不過，金融市場目前還是充滿資本，厲害的公司仍有高估值的能力。

Hoxton Ventures 的合夥人 Hussein Kanji指出，隨著資金緊縮，還未上市的科技公司將會暫停任何IPO案，特殊目的收購公司(SPAC)也會處於觀望狀態，2021 年這些公司募資創紀錄的 1450 億美元，幾乎是前一年2倍。

一些投資人擔憂美股將持續暴跌，並與2000年的網路泡沫破滅相提並論。曾在 Index Ventures 和 LocalGlobe 工作過的 Brown 表示，科技股暴跌對早期初創企業的影響還要一段時間，並在一定程度上受到公開市場保護。