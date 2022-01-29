Omicron疫情蔓延六都淪陷，家家戶戶防疫物資不可少，新北市林口區許多社區主委或物業向「林口阿姨」市議員蔡淑君求援，希望能在住宅內增加「免接觸」的酒精消毒機器，而蔡近日順從民意先了解需求量，沒想到半天就湧入200多處社區搶登記，並透過友人進口800台測溫機、噴霧洗手機等，即日起開始展開配送，第二波也將從年後開始再公布預約時程，溫馨舉動也被民眾盛讚「有阿姨真好！」。

蔡淑君與先生林光中認為防疫是大事，不可輕忽，夫妻倆自掏腰包向友人訂購一批防疫物資，盼能在年前到貨，過程中君漾廣告總經理李志傑得知此事，更熱情贊助其中200台經費，用來回饋鄉親。

蔡淑君今天於臉書PO文，宣告首波800台機器已經抵達服務處的好消息，而此次供應的型號有三種，包括紅外線測溫儀、自動測溫消毒一體機與智能感應免手洗機，依各個社區需求開始展開配送，能放大廳也可裝在電梯內，讓大家都能當個防疫小尖兵。

蔡淑君表示，首波登記就有200多個社區，可以反映出抗疫需求相當強烈，第二波登記預計將再農曆年後公布，希望透過這樣的拋磚引玉，有更多的熱心企業家入援助，讓林口當地成為一個最安全的防疫地區。