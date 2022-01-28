「我錯了嗎？」一名人夫在網上吐露，他和老婆牽手逛夜市，卻被年輕的同事嘲笑說「太肉麻好噁心」，他聞言就下意識把手抽回，結果老婆卻賭氣整晚，讓他不曉得該如何解決。

人夫在爆料公社App匿名公社發文，透露26日下班與同事一起逛夜市，也找了剛下班的老婆去，而他與老婆結婚7年，兩人約莫40歲，彼此走路時習慣牽手，有時是他主動牽，有時則是老婆挽著他。

人夫續說，結果年輕同事見狀竟笑稱「結婚這麼多年還牽手好肉麻」，還表示原PO與他們的爸媽差不多年紀，但爸媽早已不牽手，認為「這年紀還在路上牽手感覺很噁心。」而他聞言覺得氣氛尷尬，便把手從老婆手裡抽回，結果老婆氣整晚，直到隔天起床也不理他，讓他困惑自己究竟做錯什麼。

文章發布在網路上後，許多網友表達意見，「你真的錯了！我非常不懂你去在乎小鬼頭的眼光幹嘛？？？」、「你錯了去認錯吧」、「這就是你的不對了 何必在乎別人的一個觀點」、「你錯的是把手抽回來，我要是你太太我也會氣瘋」、「你真的該好好安慰你老婆」。

也有網友開示，夫妻恩愛不需要尷尬，不應該因為別人的一句話改變愛老婆的心，還表示，她與另一半年紀也約40歲，兩人照樣在外頭牽手擁抱撒嬌。