《英雄聯盟》（LoL）前世界冠軍的電競好手劉偉建（Toyz），去年底因為販售大麻菸彈遭羈押並送勒戒所，先前交保出獄後又立刻被前經紀人周周爆料曾詐賭上百萬，今（28日）Toyz首度開直播說明來龍去脈，短短半小時就吸引超過10萬人觀看。

Toyz在直播中表示案件已經起訴，他也澄清幾點，第一，當初外傳他家搜出200顆大麻菸彈，但其實一顆都沒搜到，第二，在這起販毒案件中，他沒有任何犯罪所得，並強調自己所言都是呈堂證供、一切屬實，他也不希望只說對自己有利的部分，利用輿論對法官施壓。

在直播過程中，觀眾人數不斷上升，也讓Toyz忍不住感嘆，「你們不覺得大家都蠻可悲的嗎？我是最可悲的那一個，但是我覺得，你們還願意支持一個這麼可悲的人，我覺得你們也有一點問題，我覺得這個社會已經生病了，你們都有病，只是我病得比較嚴重而已。」

Toyz坦言，販毒出事後又傳出詐賭，甚至被過去的隊友「丁特」薛弘偉、「史丹利」王榮燦補刀，爆料他以前曾經佔朋友便宜，「你們不覺得我有病嗎？你們真的覺得我做這些事情是為了錢嗎？」認為支持他的大家也有問題。