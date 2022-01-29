國民黨黨主席朱立倫、前主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康，四人27日晚間一齊在臉書刊出大合照。對此，江啟臣28日受《中天新聞》邀請，上政論節目「正常發揮」暢談聚餐照片和國民黨議題，江啟臣表示，自己一整天看下來，有很多媒體在討論聚餐牽動2022和2024，但是事實上事情根本沒那麼複雜，席間就是聊黨內的事情，吃到最後就是談下次誰來請客和照片PO臉書的問題。

江啟臣指出，在場的人都有共識，就是黨內最近士氣有比較低瀰，也都很憂心，所以才希望說能夠塑造一個團結的氣氛，來讓支持者不那麼擔心和提升一點信心，支持者也能知曉，黨內橫向聯繫是暢通、有在溝通的。就算有不同意見，也是可以坐下來討論的。

左起：中廣董事長趙少康、國民黨前主席江啟臣、現任國民黨黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜。（圖／取自江啟臣臉書）

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節目主持人丹申廣詢問江啟臣，韓國瑜今天上午接受資深媒體人黃暐瀚專訪，國民黨陷入了「5打1」的局勢，包括了美國、日本、大陸、民進黨以及國民黨自己，但最不可思議的是，「國民黨自己打自己」。對於這說法，有何看法？

江啟臣表示，這樣的講法也是一個事實，但他是用這樣的比喻去形容，而這樣的狀況，在過去一段時間，確實是存在的，包括過去擔任黨主席任內都有，江啟臣坦言，他覺得這是中美結構性的問題，再加上台灣內部政治競爭，黨產被蔡政府追殺，黨內是有存在一個不穩定的狀況，外部結構變化是會牽動內部變化結果的。

江啟臣坦言，有些事並非國民黨所能掌控，但是國民黨是不可避免會碰到這些事情，如兩岸問題，對美對日關係等。而過去在擔任主席期間，也有嘗試過要去扭轉一些問題，但是必須坦白說，是存在某種困難的，要一些時間去調整。最重要的是，重大議題黨內必須要有共識才有辦法推動，才比較容易來扭轉國民黨的困境。