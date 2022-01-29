「題目令人失望！」新課綱首屆學測歷史科考題，第一線教師點出三大問題，包括：冊別分布不均；題目或選項不精確；最嚴重的是考得太偏狹、瑣碎。教師直言：「這份考題說『難』還太委婉，根本是刁難、沒質感的難！」新課綱已經被罵到臭頭，現在大考命題又「反歷史教育」，打臉課綱也打臉服膺新課綱理念的教師們，不知何以為繼。

3位不具名高中歷史教師受訪表示，今年歷史科23題，包括台灣史10題、中國東亞史5題、世界史8題。中國東亞史題目意外地少，第2冊難教也難學，讓師生覺得跟付出的努力不成比例。

第二個問題是題目或選項不精確。「說考得難，其實太委婉；精準地說是讓人不知道怎麼寫！」例如第6題以「人民才是歷史研究主體」為題，問哪個選項符合這種看法？答案是C宗教信仰。但宗教信仰也可以是從上而下的政策，只不過另外3個選項太差（屯田政策、職官制度、殖民體制），只能勉強選C。

第56題簡答題考西晉末年，題幹中「前者」、「後者」有何作法？但題幹190字是文言文且敘述繞來繞去，前者、後者可以有好幾種解法，會有爭議。

又如第67題簡答猶太教與基督教對「神的選民」的看法。因為這1題是題組的最後1題，題幹本身沒有足夠資訊，這樣考像在考註釋，感覺上是為了混合題型而出題，這樣混合題型就沒有意義。

第三個問題，也是最嚴重的，考得太細碎且都沒考到重點。例如，台灣史通常都考開港之後，第26至27題組卻考開港前的1830年樟腦貿易；第38題考戒嚴時哪2個港口可以互通，教師反問這跟戒嚴何關？是在考地理嗎？第39題考《戒嚴令》第2條規定，但課綱重點應該是台澎金馬成為一個國家或轉型正義。

又如44至46題組考「泛伊斯蘭主義」，已經是課本很後面的內容，因為教學時數不足，為了趕課都叫學生自己看了。何況考的也不是重點。

最「經典」的是第11題考清朝到宣統3年就結束，為何故宮卻發現宣統16年奏摺。教師表示這一段課綱重點是如何現代化，「考宣統、考清廷在民國時期處境這種枝微末節幹嘛啊？難道要學生都去追劇？」

有評論盛讚此次歷史科考題「去中心化」，教師們直言，這算誇獎嗎？如果「中心」指的是教學重點，那這次考題真的是「去中心化」，因為都不考重點。考題已經很少，應該出有意義的題目，但這次考偏了。解題是可以解，過程卻不舒服，幾乎每一題都可以用刪去法，得出的答案仍令人不滿意。這樣學生還要讀書嗎？還需要讀高中嗎？有讀書的學生沒優勢，反而是會閱讀、會刪去法、敢冒險的學生，就會猜對。

教師表示，唯一一題開大門走大路的是第8題，講科舉並未皆造成中日韓三國社會流動，這一題涉及東亞差異性，視角很不錯。

教師表示，新課綱的重點明確，是主題式教學，講求脈絡、故事、情節。結果考試都不考脈絡，那是在打臉教師、打臉新課綱嗎？首屆新課綱學測，大家都在看，如此命題，未來不知何以為繼。