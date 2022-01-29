108課綱高中歷史「以東亞史置換中國史」，3年前遭痛批「去中國化」；3年後的首屆學測歷史科考清末宣統、戒嚴等，學者直言「感覺上只想負面呈現中國史和國民政府」。另有一題考為何1933年日據時期雙十國慶酒會能在台北舉辦並喊「中華民國萬歲」，教師認為應該是要塑造中國與「日本的台灣」有所不同。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，此次歷史科少少5題中國東亞史，要嘛把中國史當外國史，跟東亞史一併討論；要嘛是負面的清末宣統光景；要嘛是服膺執政者意識形態的西晉末年人群流動。

台灣史跟國民政府連接的也都是負面形象，吳昆財說，台灣史10題裡考了戒嚴4題之多。「1949年之後兩蔣在台灣的統治只有戒嚴嗎？沒有其他可談嗎？只是要喚醒人們對戒嚴的負面印象嗎？」戒嚴有其時代因素，當時冷戰，國際環境是共產主義跟資本主義的競爭，不是只有台灣的問題，很多國家都宣布戒嚴，美帝也同意台灣戒嚴，要講就從頭講到尾，不能掐頭去尾只講兩蔣不好。

第16題提問，為何1933年國慶酒會能夠在台北舉辦，美國、義大利駐台領事及台灣總督府長官出席，會場懸掛中華民國國旗、演奏中華民國國歌、高呼「中華民國萬歲」？答案是C「中國僑民日多，國府已在台北設立領事館」。

吳昆財說，出題一定要有中心思想，這一題到底想講甚麼？其實就是想隱隱約約說：「唉唷你看，中國跟日本本來就可以很好啊，日據時期台灣總督府還請中國僑民來台北喊『中華民國萬歲』呢。」

吳昆財說，如果想考中華民國外交史、中日關係，不需要挑這個年代；要講中華民國萬歲，就大方在中華民國統治的1949年之後去喊，或是1933年在中國大陸喊，為什麼要在日本殖民時期的台灣喊？題目已經這麼少這麼珍貴，還出這麼小的考題，讓人覺得突兀。

有學者表示，這就跟現在總統蔡英文肯定蔣經國「反共保台」一樣，是在吃中國的豆腐。不具名高中教師則認為，這一題從題幹上來看還一般，問題出在答案上：「中國僑民」一詞，應該是要塑造中國與「日本的台灣」的不同。