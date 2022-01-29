藝名林以真的林玉真，曾是台灣當紅玉女明星，1986年拍攝《今夜微雨》出道，1991年因飾演《家有仙妻》何莉莉一角，與澎恰恰共組CP備受觀眾喜愛，但她30歲嫁給富商邱立堅便退出演藝圈，直到20多年後，才透過微博低調洩近照。

林以真外型豔麗、身材高挑，1986年從華視演員訓練班畢業後，拍攝知名作家廖輝英小說《今夜微雨》改編的同名電影出道，演技細膩、精湛，能在劇中一人分飾二角，被封「雙面女郎」；1991年她和澎恰恰、孫興、戈偉如等合作夯劇《家有仙妻》，知名度像是煙火般一飛衝上天，成為家喻戶曉的女明星。

林以真和澎恰恰合作《家有仙妻》人氣爆棚。（圖／中時資料照）

可貴的是，林以真身處五光十色的演藝圈並沒有迷失自我，私底下菸酒不沾，幾乎無花邊新聞，相當潔身自愛，僅有1988年無端捲入黑道命案，在記者會上落淚。

拍完1994年古裝劇《人面桃花》後，林以真就沒再推出新作品，隔兩年嫁給和成欣業董事長邱立堅，飛往美國展開新生活，不再活躍螢光幕，直到20多年後她開通微博帳號，步入中年的貴氣模樣才因此曝光，保養得宜的外型依舊不減女星風采，只不過她為人超低調，後續沒再更新動態，截稿前微博呈現一片空白。