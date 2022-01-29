火鍋是不少人每到冬天就喜歡的食物，一名男網友在臉書大抱怨，透露女友實在太愛吃火鍋，他一周7天就吃了6天，實在快瘋了，好奇發問網友火鍋的魅力何在，掀起網上討論。

這名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名投稿，大嘆女友超喜歡吃火鍋，不論是心情好或心情差，或是各類節日慶祝，女友通通都約吃火鍋，兩人在短短的一周之內就吃了6次，原PO自嘲整個人都快變成「火鍋臉」，也崩潰詢問網友究竟火鍋到底有什麼奇怪的魅力？

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「就是愛火鍋欸 百吃不膩的」、「超愛火鍋啊，我可以天天吃火鍋」、「火鍋真的好吃」、「火鍋方便呀～」、「天氣冷，其實好像也沒有什麼特別原因」、「火鍋好處理啊，約你吃貴的你也靠北，吃火鍋也靠北，不如吃土好了」、「冬天鍋類王道」。

一名女網友在留言區釋疑，用6點分析喜歡火鍋的理由，第1點是便宜，第2是天氣冷，第3是男友有選擇障礙，第4是很好吃，第5是很好吃，第6是非常好吃，最重要的是能同時滿足了她想吃肉、菜還有飯的所有需求。

還有網友打趣寫下，「你的臉一週六次被火鍋熱氣蒸，很香很油，真是不錯的保養方式」、「那你就再交一個喜歡吃牛排、泰式料理、中華料理的女友啊，還要我教」；還有一名男網友調侃回應，「我不記得我有po 文啊！」。