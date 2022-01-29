韓綜神手羅PD所製作的實境節目《一日三餐》，打破領域極限，先是找來影帝李瑞鎮到農村開啟自給自足生活，之後又找了車勝元與柳海真到漁村掙扎求生，節目大受歡迎，漁村篇甚至拍了5季，還衍生出山村篇，其中，帥氣的車勝元成了公認的圈內料理王，沒想到節目結束後，他竟被網友酸言「小氣」，是怎麼回事？

《一日三餐》堪稱這些年最夯的韓綜之一，每季節目的主要出演者，都展現超真實又讓人跌破眼鏡的另一面，其中，漁村篇核心人物車勝元充滿反轉魅力，模特兒出身後在戲劇圈耕耘有成的他，根本是《一日三餐》的「最強廚娘」，俐落的刀工、神速的烹調手法，以及讓人狂漲食慾的料理成品，讓成員們每一餐都銷魂，甚至有來賓為了一嚐車嬸的料理，而自願前往當「奴隸」。

距離2020年《一日三餐：漁村篇5》播出後，至今一行人已「休兵」一年半之久，但討論度絲毫不減，眾多海內外粉絲都敲碗希望他們快點回歸，近日車勝元驚喜現身，作客網路節目《文明特急》，接受有「YouTube界劉在石」之稱的網紅JaeJae訪問，對方竟帶來了讓人意想不到的網路評論。

JaeJae與製作單位發現，在一片對車嬸廚藝的稱讚聲中，夾雜了一股批評聲浪，部分網友不滿表示車勝元的料理份量太少「跟人數比起來量不太夠」，甚至直接酸他「太小氣」，而這樣的聲音，車勝元表示他其實是知道的，既然這回被問到，乾脆不忍了。

對於挨酸小氣，車勝元在節目中大爆發，用手直指螢幕回擊：「就因為這樣(嫌量少)，你們才會胖啊！少吃點啊！」，而他將柳海真終於釣到的66公分大鯛魚，一些做成生魚片等料理、一些保存起來，這件事也被轟「這麼大的鯛魚，才做出這些」，車勝元也直球怒回，表示自己是料理的人擁有決定權，「這隨我開心吧！」。

車勝元還吐露，其實自己其實是一餐可吃3碗飯的大食量，只是一直有在節制而已，呼應先前「吃多會發胖」的言論，但他情緒發洩完，又賺得了現場滿滿笑聲，竟立刻謙卑改口：「下次我會把量增多，以成為不辜負大家期望的人為目標努力」，大反轉讓眾人再度笑爆。