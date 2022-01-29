想要打造新年新氣象，可以從現在開始準備囉！運勢命理網占「旺好運」推薦以下5種幫自己開運、提升運勢的秘訣，另外還提醒犯太歲生肖，除夕起到初五晚上要穿著紅內褲，將達到趨吉避凶的效果。

▍1.除舊佈新做打掃

不論是居家、辦公桌都可做一次徹底的打掃，將用不到的衣物、物品、文件等丟棄，營造新氣象，也象徵揮別過去的陰霾，迎向嶄新的未來。

▍2.修眉開運

眉毛關係到整張臉的氣象，若有雜毛、歪斜容易影響精氣神，心情不順，將臉部多餘的雜毛眉毛、或是竄出鼻孔的鼻毛做修剪，保持乾淨清爽，也有助於招來好運。

▍3.流水聚財盆

準備流水聚財盆，象徵財源滾滾而來，放在玄關、客廳、店面都很適合，有改變磁場、化解煞氣、招財納福的效用。

▍4.財神符

找時間到廟裡走一趟，拜拜並求一份財神符、招財符，放在錢包隨身攜帶，就能一直累積好運氣。

▍5.五行水晶

運用黃水晶、五行水晶陣，可以招財神，打開財運磁場，有如聚寶盆的效果，放在家中玄關、客廳、財位或辦公室都可以。

除了以上開運秘訣，有些人還會特地換上紅內褲來增旺運勢，提醒在2022年犯太歲的生肖：虎、猴、馬、蛇、豬，可穿著紅內褲來改運，尤其在農曆新年期間的除夕到初五晚上穿著，將有趨吉避凶的效果。

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