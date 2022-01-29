新北全新溫泉品牌「新北山海湯」，業者推出年節泡湯優惠，春節出遊泡湯、享優惠之外，還有新北山海湯專屬浴衣、飯店住宿券、泡湯券等大獎等你來抽獎，還在猶豫的你，快來新北過好年泡好湯吧！

新北溫泉節來了！全新品牌「新北山海湯』！你泡過了嗎？

「新北山海湯」冬日泡暖湯 專屬浴衣及眾多好禮等你來抽獎／新北市政府觀光旅遊局提供

【專屬新北溫泉全新品牌 「新北山海湯」】

新北市幅員廣大，溫泉聚落以南面環山的烏來以及北面臨海的金山萬里地區為主，不僅同時擁有山湯及海湯，溫泉泉質更是豐富，南山有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，北海則可享受海底溫泉、白磺泉、鐵磺泉、硫磺泉、硫酸鹽氯化物泉，尤其海底溫泉更是世界級的稀有地質景觀資源！正是因為新北擁有如此特別的溫泉資源，新北市觀光旅遊局特別針對豐富多樣的新北溫泉，推出了專屬新北的溫泉品牌「新北山海湯」！

【新北好湯年節優惠 為你暖冬也暖心】

而每年溫泉節各家業者皆會推出優惠，今年有福容大飯店淡水漁人碼頭泡湯玩手作雙人價1099元+10%，福容大飯店福隆溫泉風呂雙人湯屋120分鐘+雙人下午茶 1,980元起，陽明山天籟渡假酒店二人房13,888元起(含早餐/晚餐)，舊金山總督溫泉平日大眾池+下午茶每人470元，水田園農莊民宿用餐滿700元贈雙人泡湯，小川源溫泉館2人溫泉加小確幸餐優惠價899元等，民眾可至活動官網查詢

【泡湯抽好禮 專屬浴衣及萬元獎項等著你】

新北市觀光旅遊局也推出總市值超過38萬元的泡湯抽好禮活動，民眾只要在111年2月28日前至「2021-2022新北溫泉節」活動合作之合法溫泉店家消費，單筆消費金額滿300元(住宿、餐飲、泡湯及購物皆可)，並上網完成登錄，就能參加抽獎，不僅有機會將獨家獎項─「新北山海湯」設計師款浴衣帶回家，還有機會抽到市值萬元以上的飯店住宿券、Dyson吹風機，溫泉泡湯券、以及青春山海線禮盒！詳情可至活動網站查詢。

【年節出遊泡山海好湯 豐富遊程任君選】

來新北除了體驗「新北山海湯」的山湯及海湯外，也可以順遊新北市各大景點，讓溫泉之旅更豐富有趣，像是近期新的拍照景點，金山中角灣衝浪園區、中山溫泉公園、芝蘭公園海上平台、萬里野柳巨鯨標流木等，一次收集北海岸特色美景及打卡熱點。另外非常推薦喜愛漫步自然山林的朋友們，到烏來泡湯之餘，順遊至內洞國家森林遊樂區吸收負離子，再到新店碧潭一賞角落生物地景裝置藝術，展期到2022年3月24日，喜歡的朋友不要錯過囉！。另外十分瀑布友善步道也很適合親子共遊！對於遊程的安排，新北市OK旅遊業者，如辰社旅行社、宏祥旅行社、多扶旅行社、大島台灣等也推出了豐富多樣的溫泉遊程，歡迎至新北市觀光旅遊網OK旅遊頁面查詢。

(新北市政府觀光旅遊局廣告)