民眾黨前公關長吳怡萱，曾擔任電視台記者、主播，她日前被問到若以記者的看法，會如何評論國民黨立委蔣萬安、台北市議員羅智強。吳怡萱形容，蔣萬安就像「溫開水」，羅智強則是「氣泡水」。

資深媒體人羅友志26日在臉書貼出專訪吳怡萱的片段，表示這是他聽到現在對羅智強跟蔣萬安的比較，最到位的評論。

影片中，羅友志問道，羅智強跟蔣萬安，以記者的看法會怎麼評論？吳怡萱說，自己覺得羅智強有爆發力，「他有一個讓我們在選舉中可能會有那種『哎呦』（無限期待）」，所以如果自己身為幕僚，會告訴要投入選戰的長官，「你應該要小心的其實是羅智強」，因為他的爆發性太強了，且有不可預測性。

至於蔣萬安，吳怡萱表示，看他從以前到現在就是這樣，會有他的基本盤沒錯，他也不容易出錯，但政治有時候並不是說不出錯就會贏，如果一直都是溫溫的，人家反而會覺得你就是「溫開水」，偶爾人家也會想要喝一點不同氣味的。吳怡萱也笑說，「不然為什麼現在氣泡水這麼賣」。