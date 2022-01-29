《後宮甄嬛傳》不只是著名的宮鬥劇，還捧紅了「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣等人，劇中反派「安陵容」陶昕然也以此知名度大開，但《後宮甄嬛傳》已播出10年了，她至今仍遭入戲網友一陣飆罵：「一到皇宮你地位提升，人就變了」、「活該沒有自己的孩子，活該生不下來」，讓陶昕然氣到截圖並反酸：「你這麼重視我，我要是沒反應好像對不起你」。

陶昕然2011年在《後宮甄嬛傳》飾演城府頗深的「安陵容」，她和情同姊妹的甄嬛、沈眉莊反目成仇，最後安陵容自食惡果，結束可悲可憎的一生，陶昕然也以此角色打開知名度，未料卻有劇迷入戲太深，至今仍在網上標記她並發文咒：「一到皇宮你地位提升，人就變了」、「活該沒有自己的孩子，活該生不下來」、「你還處處維護，不惜生命的代價」，留言已分不清該網友是入戲還是現實。

陶昕然不勝其擾，她氣到截圖PO網，並發文反酸「你這麼重視我，我要是沒反應好像對不起你，哈」，陶昕然無奈寫下：「什麼時候ID都需要用身份證實名認證多好，每個人都為自己的言行負責任」。

陶昕然在《後宮甄嬛傳》靠著飾演反派「安陵容」。（圖／取材自微博）

陶昕然在《後宮甄嬛傳》飾演城府頗深的「安陵容」，她和情同姊妹的甄嬛、沈眉莊反目成仇。（圖／取材自微博）

陶昕然不只遭酸民無端咒罵，她去年初再穿古裝戲服、詮釋安陵容時，就曾被酸顏值長歪、大餅臉，對此，陶昕然則高EQ說：「其實每個人的容顏是會隨著心境而改變的，當你心裡裝著愛與平靜，你會發現在你的眉宇間能看到開闊，當你內心充滿衝突，生活也會充滿衝突，所有的一切其實都寫在臉上」，正能量反擊酸民負評。

「安陵容」成為陶昕然的代表作，但卻也讓陶昕然始終甩不開「安陵容」，甚至有人只記得「安陵容」、卻不知道「陶昕然」，不過，陶昕然則直呼太棒了：「身為演員來講，最應該做好的事，就是把角色演好，如果我不管演什麼，別人都叫我『陶昕然』，說明我把『陶昕然』這個標籤，經營得很好而以」。

陶昕然以《後宮甄嬛傳》打開知名度。（圖／本報系資料照片）

其實，陶昕然在事業起飛之際，在2015年宣布嫁給演員老公何建澤，她婚後便專心照顧女兒，儘管陶昕然去年復出、積極重返螢光幕，但她仍遭指人氣不如以往，陶昕然也認同，並豁達說：「最大的原因無非就是我生了孩子，停下了腳步，但是我從來不後悔，在自己想當媽媽的年齡，停下去生孩子」。