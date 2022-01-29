「人因夢想而偉大，請問你是否認同這句話？」2022年初，《今周刊》與市調機構波仕特公司合作進行「國人夢想行動力調查」，在疫情反覆磨人的環境底下，仍有高達9成以上的受訪者選擇「認同」。

但進一步看，當被問到「現在是否懷抱夢想」時，卻有將近兩成的受訪者坦言「無夢」；他們並非自我放逐，因為在這群「無夢者」中，有85％的受訪者表示自己「曾經有夢」……。

追夢的熱情因何消磨殆盡？「財務狀況欠佳」、「生活太忙碌」都是點名度較高的夢想殺手，然若仔細分析「有夢者」與「無夢者」的最大差異，卻在「是否設定階段目標」。調查顯示，整體受訪者有75％會為自己的夢想設定階段目標；但夢想折翼的一群，這個比率卻驟降到41％。

一個階段跟著一個階段、一項功課接著下一項作業，雲林出身的光寶科技總經理邱森彬，就是這樣一步一步走進科技大廠總座辦公室的……。

事業之夢

從「扁鑽小子」到科技大廠總座

「夢想嗎？」邱森彬歪著腦袋思考如何定義這個詞彙，「那是一路走，慢慢形塑出來的東西。」他正色道，實踐夢想的過程是一趟扎實的旅途，只有踏實走好每一步，才能談夢想。

前些日子，同事為邱森彬做了一張動漫風格的人像圖，人像圖上，他手持著一把……扁鑽。

「我家滿戲劇化的……，你在電視上看到的那些社會新聞，很多都曾在家裡發生。」邱家共有三兄弟，他是老大，至於兩個弟弟，「他們……，太愛玩，國中就開始有點走偏，在外頭借了很多高利貸本票。」家裡給不出錢，債主上門不說，弟弟也曾用極端的方式向家人索錢。

同學「刺龍刺鳳」 他不甘人生這樣過

家中事煩，邱森彬年輕時也是漂泊少年，就讀高工機械科，同學也「刺龍刺鳳」。「在實習工廠，我們就會磨好扁鑽，義氣起來，去打架也是有的。」那張漫畫人像手裡拿的扁鑽，就是邱森彬年少輕狂的象徵。

邱森彬高工畢業後，就決定到台北找工作負擔家計，一開始在木材行打工，每天灰頭土臉，他也開始思考：「難道我的人生就這樣過？」最後他決定存錢到南陽街補習半年，再考上當時還是二專的龍華工專，「兩個弟弟這樣，我不能不行！」他說。

出社會後，「腳踏實地」已經成了他的座右銘，「1985年，我在桂冠工廠打工半年，接著到麗嬰房做了1年，但因為我太太也在麗嬰房，同家公司太常吵架，於是我就離開了。」他笑說，第三份工作，他接著幹了30多年。

邱森彬當時根本不知道光寶這家公司是做什麼的，但履歷就投出去，他也投了鴻海，兩家公司都錄取他，然而光寶早一周通知，於是，年輕的邱森彬正式成了光寶人。

最開始，他在光寶管成品出貨，職位掛「高級辦事員」，其實就是公司最基層，月領1萬1500元。初期，他連「電阻」是什麼都毫無概念，負責控管「變壓器」，卻受困於品質不穩定。

有一次，產線斷線，八條生產線剩下3條能運作，「我衝擊很大。」他下定決心，開始全力把無論銅線、鐵心這些小細節一一控制得當，花了1、2年，終於把變壓器產線搞得服服貼貼。

「換屁股才能換腦袋」 他一路拚上位

邱森彬位子坐穩了，但並沒有甘於現狀。於是他爭取轉「採購」，幾年後摸熟採購，又爭取外派，1997年前往馬來西亞檳城管理工廠業務。學歷不行、英文也不行的他，自己請了個老外當家教，練好了英文。之後，他又爭取「西進」機會，前往中國管理在地的部門。

在40歲時，邱森彬終於敢為自己設定了一個「夢想」，「當時我認為，有機會成為專業經理人。我從基層開始，做到採購變課長，到馬來西亞變經理，在大陸變處長，平均3年晉升一次，我認為50幾歲應該要做到總經理這個職位。」

從中國回來後，邱森彬一樣抱持著「只有換個屁股，才能換個腦袋」的哲學，爭取重新學習做「業務」的機會，「藉由各種歷練，我了解到最重要就是換位思考。不能永遠只站在自己角度；站在不同位置，視野就不一樣。」

「所有沒做過的，我都願意做！」邱森彬語帶霸氣，這個雲林偏鄉出身、二專畢業的男人，終於一步一步入主這家科技大廠的總座辦公室。