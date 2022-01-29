NFT市場的漲跌太快就像龍捲風，周杰倫NFT創世界紀錄，超越歐美市場，「東熊西猿，愛在西猿前。」諧音來自周杰倫的暢銷歌曲《愛在西元前》，成為NFT社群當中琅琅上口的金句。

2022年元旦，加密貨幣圈出現了驚天動地的大消息，亞洲流行音樂天王周杰倫旗下潮牌PHANTACi選在這一天與平台Ezek共同推出NFT（非同質化代幣）「Phanta Bear」（幻想熊）。雖然這一萬隻NFT必須用虛擬貨幣「以太幣」（ETH）才能交易，一隻起價高達0.26顆以太幣（當時價值約2.8萬元新台幣），但只花了40分鐘就完售，短短7天更在全球最大的NFT交易平台OpenSea總榜登上全球第一名，超越去年以來的長期霸主「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored ApeYacht Club, BAYC）。

18天後，在周杰倫生日的同一天，Phanta Bear登上紐約時報廣場的那斯達克電視牆，成為另類台灣之光。

16歲Phanta Bear人設是悶騷的杰式風格

「開賣的那一天（1月1日），我在周杰倫家看完日出後回家睡覺，沒想到起床後發現已經賣完了！」催生Phanta Bear的幕後推手，PHANTACi主理人、周杰倫30年的同學兼至交Ric（蔣先威），接受《今周刊》專訪時提起這個冠軍頭銜，態度淡定，表情卻掩不住一絲得意。

16年前，Ric和周杰倫心血來潮，要幫共同創立的潮牌PHANTACi做個「吉祥物」，Ric從周杰倫的手繪草稿裡「孵出」了Phanta Bear，然後一手拉拔這個小孩長大，光幫它註冊商標就砸了不少錢。

Phanta Bear的人物設定有濃濃「杰式風格」，「它總戴著一副很招搖的眼鏡，是隻『非常悶騷』的黑熊，卻又不想讓人發現自己很騷。它是PHANTACi的忠實愛用者，這牌子的設計靈感多數來自杰倫的電影、音樂、生活或藝術，這讓它渾身上下充滿了『周杰倫』的FU。」Ric活靈活現地介紹這隻熊的性格，彷彿真的在描述自己的小孩。

現在，Phanta Bear 透過NFT在全球暴紅，Ric俏皮地說：「它現在就是一個離家的小朋友，自己會有更多計畫。」

「這隻熊，它真的生對時間！」Ric說，Phanta Bear去年授權不少知名品牌，造成熱銷，最吸睛的是授權周大福集團旗下Monologue合作金飾，結果產品賣翻，Ric才發現這個小孩的破壞力真的很強，而這個商機更延伸到NFT。

兩年前，有歐美嘻哈歌手發行個人NFT，當時Ric就跟周杰倫聊過NFT，「我和杰倫談到這個東西滿酷的，聊過是否可能發行『數位音樂』，但NFT的持有者能得到什麼？最後沒有答案，因而停擺。」

如今情勢一夕改變。迪士尼、VISA、愛迪達等國際大牌都進軍NFT，NIKE甚至破天荒收購NFT虛擬潮牌「RTFKT」。這門事業的契機來自Ric和周杰倫的好友劉畊宏——他與技術團隊向Ric投石探路，引燃埋在Ric心裡已久的「元宇宙」。「我跟杰倫不是為了錢，而是認為這件事『很酷』，想嘗試在舊有的世界裡找一些新花樣來玩。」

做品牌久了，Ric第一個想到的是發「虛擬T恤」，但考慮到NFT仍以「頭像式」為主，他的腦海才浮現這隻熊。

這個想法大概去年10月才拍板，要趕在新年第1天推出，設計、行銷時間僅兩、三個月，一口氣要推1萬隻，一隻又標價相當好幾萬元新台幣，「誰會來買？」經營公司10多年，Ric首次挑戰在虛擬市場賣商品，但他自有盤算。

賣的是情感連結

五月天、林俊傑明星加持

憑著多年品牌銷售經驗，Ric的敏感度讓他先從社群切入，在周杰倫及潮牌加持下，社團迅速累積高達八萬名粉絲。他們從白名單和會員數估算，由於事前在社群操作精準，加上會員人數遠超過發售數字，讓Ric有信心完售。

但，這只是奇幻旅程的起點，開賣前夕（2021年12月31日），周杰倫和昆凌夫婦在個人IG搶先曝光他們收到的Phanta Bear。周杰倫的NFT穿著象徵他生日的18號球衣，頂著黑人爆炸頭，搭配籃球風造型，酷帥又悶騷；昆凌的Phanta Bear則另有紀念意義，它身上穿的T恤圖案正是寶貝女兒小周周的創作。