過年即將到來，除了有許多事情要準備外，也會與許久不見的親戚們團聚，但對部分的民眾來說，每當過年卻有許多煩惱，究竟哪些問題令網友們覺得頭疼呢？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近一年內「過年煩惱」話題的網路聲量表現，公布網友熱議的過年5大煩惱網路聲量排行榜，以及4大族群網友的過年煩惱有哪些。

觀察網友熱議的過年煩惱，可發現不少人擔心來自「親戚的問候攻勢」，如日前就有民眾提問「農曆春節回家還要應付一堆親戚，會不會覺得很累」，引來許多網友紛紛留言表示「出社會後希望親戚越少來拜年越好，很多一樣的問題要回答不同人N次」、「過年回鄉見到親友就是一定會問東問西的，感覺有些累人」，但也有民眾認為「雖然應付親戚很累，不過換個角度想，難得有機會跟大家一起見面吃個飯也不錯啊」，表示難得團聚，忍一下也無妨。

過年5大煩惱網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外，過年必有的「包紅包」、「大掃除」等環節也成為不少人的一大煩惱，如常見民眾熱議「紅包要包多少」的問題，引來網友表示「（第一份工作）包兩千好像比較好看」、「紅包這種東西，量力而為」等；而「年前大掃除」則是令不少民眾大嘆「過年又要到了累了，家裡有35片大大小小玻璃要擦」、「過年時，我最怕做不完的家事要打掃」，不過也有網友表示「過年看到打掃這麼乾淨真是神清氣爽呢」。

接著，我們分別觀察爸爸、媽媽與未婚男女在網路上交流的熱議煩惱，可發現爸媽網友較常被問及「工作收入與家庭狀況」，尤其媽媽網友更常被問到「生小孩」的問題，就有網友表示「最討厭被問什麼時候要再生一個，跟長輩的自以為是的勸生話術」、「（什麼時候再生一個）這句話很惹怒人，尤其是跟妳說下一胎一定會是男的」等。

4大族群過年煩惱網路討論聲量。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而未婚男女則較常被追問到「結婚」、「交往」等問題，以至於有網友留下「單身錯了嗎？每到過年都要被這些沒什麼在聯絡的親戚關心一下」的心情貼文，引發網友心有戚戚焉的表示「單身有錯嗎？」、「習慣就好，沒男友時就最常被（長輩）問說要不要相親，拚命想介紹」，可見不少未婚男女在過年期間都有相類似的煩惱經驗。

春節將至，各種問題接踵而來，實在是好困擾，不過難得大家能團圓，若今年也害怕遇到這些麻煩事，轉個念，先備好「標準回答」見招拆招，避免難得的歡樂年節充滿尷尬氛圍，壞了過節好心情。

【本文轉載自Social Lab社群實驗室，經Social Lab社群實驗室授權轉載】