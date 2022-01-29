新冠病毒口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），首批貨量1月24日抵達台灣，納入確診者療程。但有專家擔憂：新冠病毒變異速度驚人，投藥雖能避免重症，單一藥物卻恐產生抗藥性。

台灣要與病毒共存，除了儘速施打疫苗，還得靠抗病毒藥物壓低重症率。2,016人份莫納皮拉韋，1月24日清晨運抵台灣，已經通過我國緊急使用授權，先前採購儲備5,040人份，預計分配到集中檢疫所、加強版防疫旅館。

《華爾街日報》報導，由於Omicron席捲全球，確診數飆升，抗病毒口服藥因此嚴重短缺。為了追上訂單需求，藥廠正加速趕工。指揮中心表示，由於台灣去年加入莫納皮拉韋臨床試驗，採購過程相對順利，是亞太地區第二個拿到莫納皮拉韋的國家。

●壓低3成住院、病死率 7類族群優先用

根據莫納皮拉韋的服藥療程，自新冠症狀出現後，患者每天服藥2次、持續5天，每次服用4錠抗病毒藥。臨床研究的數據顯示，相比使用安慰劑者，莫納皮拉韋能有效降低30%的住院、病死率。

去年（2021）底，美國通過對莫納皮拉韋的緊急使用授權（EUA），英國也已批准。目前口服藥供貨短缺，在美國，政府規定重症高風險族、免疫系統不全者才能優先使用，治療輕度到中度症狀者。

在台灣，指揮中心宣布，65歲以上長者、肥胖（BMI達25）、慢性腎病、心血管疾病、高血壓、慢性肺炎、患有其他影響免疫功能的疾病等要素，屬於重症的風險因子，一經醫師評估治療效益與風險後，就會替符合每一項適應症條件的個案治療。

另一款已通過美國、英國授權的輝瑞口服藥Paxlovid，則能有效降低89%的住院與病死率。針對Paxlovid，陳時中昨說，指揮中心已經採購2萬人份。

●為什麼病毒會產生抗藥性？

初代新冠口服藥上路，臨床效果不錯，讓疫情出現轉機。但有些科學家現在擔心一件事：由於新冠抗病毒藥物的研發相對晚、通過使用批准又更晚，目前僅少數1、2種抗病毒藥能用，若病毒演化、產生抗藥性，屆時恐引爆另一波確診潮，這些藥物到時候都會失效。

當病毒面臨撲殺威脅，比如疫苗、抗病毒藥物治療有效，病毒就會開始演化，以求繼續生存下去。這是病毒變異的動力之一。這種情況在使用單一藥物時，特別容易發生。換句話說，如果我們只服用某種特定藥物來抗病毒，那麼病毒就更容易演化、逃脫藥物的療效。

基於病毒產生抗藥性的疑慮，許多疾病的療程都會結合多種藥物做治療。例如：針對HIV病毒（後天免疫缺乏症候群）、C型肝炎病毒的療程，就是由多種藥物組合在一起，以避免病毒變異、對單一藥物產生抗藥性。

●新冠口服藥種類單一 專家：應加速研發新藥

針對抗藥性疑慮，新冠抗病毒藥的風險特別高。原因是像莫納皮拉韋、Paxlovid這些藥，都是攻擊病毒的特定部位。

莫納皮拉韋主要攻擊病毒的RNA聚合酶，在RNA中造成錯誤訊息，讓病毒不再能繁殖增生。Paxlovid則是蛋白酶抑制劑，阻絕蛋白酶，讓病毒無法複製。

換句話說，只要病毒的這些部位發生變異，藥物就失效了。這也是為什麼許多科學家都積極呼籲，應加速研發新型藥物、針對不同部位攻擊，抑或是結合多種藥物、同時攻擊多部位的緣故。

不幸的是，莫納皮拉韋並不適合被納入「組合配方」的療程。康乃爾大學病毒專家施昌（Luis Schang）解釋，如果投藥後，莫納皮拉韋沒有殺光體內病毒，那麼藥物導致的RNA錯誤訊息，恐會在預期外，對同步使用的其他藥物產生抗藥性。施昌說，現階段科學家最大的挑戰，就是找到一種能和Paxlovid一起使用的藥物，避免抗藥性產生。他目前正在測試瑞德西韋（Remdesivir）與莫納皮拉韋組合的療效。

●傳染病學者：我沒見過「無抗藥性」的病毒

但也有學者、藥廠專家認為，新冠病毒產生抗藥性的風險很低，原因是Omicron病毒攻佔體內的時間很短，前面5天雖會大量複製，5天之後病毒量就開始下滑，這麼短的時間不足以提供病毒變異的環境。默沙東和輝瑞的研究員則說，他們沒有在臨床試驗中看到抗藥性跡象，並表示兩款藥物都有設計防止抗藥性的機制。不過藥廠仍會持續對此做監控。

但匹茲堡大學傳染病學主任梅勒斯（John Mellors）反駁表示，自己研究傳染病35年，「我沒見過任何一種病毒，是不會產生抗藥性的。」抗病毒療法專家、馬里蘭大學醫藥暨化學教授謝利-瑞德特（Katherine Seley-Radtke）也同意：「這件事（抗藥性）總有一天會發生。所以必須在初期階段就儘快阻止病毒變異，以防病毒的變異失控，繼續主導疫情。」

北卡羅來納大學研究新冠病毒的學者希恩（Tim Sheahan）分析，Omicron的複製量極高，確實是讓病毒進行變異的條件，但同時Omicron潛伏期短、多為急性發作，病毒比較難累積小規模的突變，產生具抗藥性的重大突變。他說，目前掌握的資訊，尚還無法判斷Omicron是否會產生抗藥性。