你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。另外，孤獨也與憂鬱、焦慮、甚至自殺有高度關聯。近兩年防範新冠病毒蔓延所採取的隔離與封城措施，也使得孤獨問題變得更嚴重，讓許多人的心理健康狀況更加惡化……

《Together: Loneliness, Health and What Happens When We Find Connection 》這本書的作者，美國外科醫生（U.S. Surgeon General）維維克•穆西博士（Dr. Vivek H. Murthy）稱孤獨為「日益嚴重的健康流行病」，並指出孤獨與壽命的減少有關，它可能造成的傷害與每天吸15支菸相去不遠。穆西醫師警告世人：我們正處於「孤獨大流行」中。

孤獨為何讓人痛苦？

穆西醫師表示，當人們在身體或情感上處於極度孤立的狀態時，是很痛苦的，這也是為什麼長久以來社會懲罰的方式，都採用身體的隔離、孤立和單獨監禁。

每個人處理痛苦的方式不同，有些人透過找朋友訴說來緩解痛苦，有些人利用酒精或毒品來麻痺自己，有些人將痛苦發洩在他人身上，也有人傷害自己或將自己埋沒在工作中。因感到孤獨而產生的深刻痛苦會影響我們的行為，進而影響健康。讓人擔憂的是，孤獨感持續的時間愈長，就愈難與其他人連結。

穆西醫師從他掙扎於成癮、憂鬱或暴力的患者身上觀察到，最讓他們喘不過氣的，是必須獨自面對這些挑戰的感覺，許多患者不知如何因應孤獨的痛苦，而讓自己掉入負面的循環，身心受創後更逃不出孤獨的深淵。

而英國心理健康運動機構 Time to Change 的調查也發現，2/3的英國成人覺得身邊沒有人可以討論自己所面臨的心理健康、人際關係或金錢方面的困難。

全球性的孤獨威脅

一項由凱薩家庭基金會（Kaiser Family Foundation）與《經濟學人》合作（2018，參見2），針對美、英、日三國成人所進行的「孤獨」和「社會孤立」調查顯示：感到孤獨的人較容易有健康以及財務問題，他們在過去兩年間經歷過負面生活事件的比例也較高；另外，有3/10感到孤獨的人表示，孤獨讓他們有自傷的念頭。

在台灣，一項由精神健康基金會針對「孤獨感」與精神健康議題的調查也發現，孤獨感愈高的人，其精神健康狀況愈不理想。

2018年英國廣播公司BBC的孤獨實驗（有237個國家、55,000名參與者）發現，不僅老年人，年輕人也會感到孤獨，孤獨對所有年齡層的人都有影響。

此外，孤獨感會引發羞恥感，讓人更自卑。調查發現，女性比男性更容易為自己的孤獨感受到羞恥。另外，孤獨的人在同理心上得分更高、對他人的信任度以及友誼的期望較低；年紀大者則比年輕人更會掩藏自己孤獨的感受。

由澳洲心理學會和斯威本大學合作發表的《澳洲人的孤獨報告（Australian Loneliness Report）》（2018）指出，1/4的澳洲人感到孤獨。研究者表示，孤獨與憂鬱症、社交焦慮症以及偏執狂有關。

英國及日本任命專責事務官對抗孤獨

前英國首相梅伊在2018年1月任命首位「孤獨大臣」，向孤獨宣戰。這個職務背後的推手來自於喬•考克斯孤獨委員會（Jo Cox Commission on Loneliness）2017年發布的報告。該報告顯示，在英國有超過900多萬人經常或總是感到孤獨；3/4的社區醫生表示，他們每天有1/5的患者是因孤獨來就診；50％的身心障礙人士每一天都感到孤獨。

老人慈善組織Age UK也發現，20萬老人曾在超過一個月的時間內，沒和親友交談過。

另外，英國慈善組織兒童行動（Action for Children）表示，在他們的服務對象中，有43％年齡介於17～25歲的年輕人深受孤獨所苦。

另外，英國雇主每年在孤獨問題上的花費約25億英鎊，估計疏離的社區關係可能使英國經濟每年損失320億英鎊。面對如此龐大的健康威脅與經濟損失，英國前首相梅伊宣告：孤獨感是這個時代最大的公共衛生挑戰之一。

無獨有偶，日本政府在2021年2月中旬也宣布成立「孤獨與孤立對策擔當室」，也是希望遏止「孤獨」對生命的威脅。日本警察廳所發布的數據顯示，2020年有將近21,000人自殺，比2019年多了750位，打破過去11年來的紀錄；自殺人數的攀升明顯地出現在女性及年輕人身上。

日本前首相菅義偉表示，日本女性受到「孤立」的情況非常嚴重。日本網路輔導平台「閣下的居場所」，自2020年夏天起出現愈來愈多的女性求助，甚至有母親承認「擔心會殺死自己的小孩」。

橫濱的輔導組織Bond Project也指出，近來接獲許多求助者的電話，表示自己感到孤獨和痛苦，意欲尋死。根據日本當局分析自殺者動機後，發現因「孤獨感」自殺的人數增加。

日本德島大學的研究發現，約一半受訪者表示，在新冠肺炎疫情下感受嚴重壓力，並對長期留在家中感到厭倦，11.5％的參與者認為自己的情緒問題已達到需要醫生協助的程度。

其實日本社會的「孤獨」議題十分複雜，年輕的「繭居族」、老人「孤獨死」、女性被矮化等，都是存在已久的問題，然而新冠肺炎疫情的肆虐，似乎讓孤獨的問題更加惡化。

新冠肺炎疫情引發孤獨感和社交孤立

新冠肺炎疫情在全世界蔓延已超過兩年，至2021年11月初已造成全球2億多人確診，500多萬人死亡。隨著疫苗的施打，疫情似乎受到控制。許多國家也逐步放寬隔離限制，希望人們的生活慢慢地恢復到疫情前的狀態。然而，為了防範病毒蔓延所採取的封城與隔離措施，使得疫情發生前就被視為公共流行病的孤獨問題變得更嚴重，也讓許多人的心理健康狀況更加惡化。

由美國退休者協會（AARP）、聯合健康基金會（United Health Foundation）共同合作的《大流行的影響：社會孤立報告（The Pandemic Effect：A Social Isolation Report）》顯示：新冠肺炎疫情加劇了孤獨和社交孤立的情形，伴隨而來的是嚴重的健康和情緒問題。

該報告指出，2/3的成人表示自己正處在社交孤立中，66％的受訪者表示在疫情期間焦慮感增加；就50歲以上的人群中，將近1/3（29％）的女性表示，在疫情期間長達1～3個月沒有與家庭或工作場所以外的人互動；女性也比男性更容易經歷負面情緒。除了50歲以上的女性之外，低收入的年長者也受到很大的挑戰，約有4/10的50歲以上低收入成人在疫情期間很難獲得食物或醫療保健服務等資源。

除了英國、日本，許多國家雖然未設立專屬防治孤獨的機構，但也逐漸意識到孤獨的問題並非透過個人的力量就能解決。澳洲心理學會即在2018年心理學週中提出｢人類聯繫的力量（Power of Human Connection）」運動，希望透過專業的心理學家來協助孤獨者加強社交技能，以促進社會連結與健康的身心發展，並呼籲政府正視孤獨這個議題並提出改善措施。

本文作者:黃嘉慈（藝術心理治療師）

(本文摘自《大家健康雜誌》2022年1、2月號 第398期)