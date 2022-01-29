好萊塢男神布萊德彼特2016年和安潔莉娜裘莉離婚後，感情狀態一直受到關注，也有不少緋聞對象，更一度傳出有一支滿足生理需求的「約砲手機」，但都沒有獲得證實；近期布萊德彼特被爆出有新歡，而且還秘戀長達半年，女方是小他23歲的瑞典女歌手莉琦李（Lykke Li），據悉兩人是鄰居約會方便，因此交往一段時間才被發現。

58歲布萊德彼特和前妻安潔莉娜裘莉在離婚官司糾纏3年多，終於在2019年4月正式結束婚姻關係，在恢復單身後，就先傳出和前前妻珍妮佛安妮斯頓復合，沒多久又和多位女星傳緋聞，桃花朵朵開，但全部都沒有被證實；直到近日外媒爆出布萊德彼特早已秘戀瑞典女歌手莉琦李半年，兩人住處車程只要3分鐘。

瑞典女歌手莉琦李現年35歲，比布萊德彼特小23歲，兩人都住在美國洛杉磯「Los Feliz區」，而兩人關係曝光，還是從莉琦李家鄉瑞典傳出來的，報導指出，他們早在2021年中就開始約會，有目擊者在當地一間人氣義大利餐廳，發現兩人共進晚餐；疑似兩人住得近像是鄰居，約會相對方便又不受擾，關係才會發展得很順利，但雙方都未對此緋聞回應。

莉琦李不僅是一名女歌手，還是出生自瑞典的藝術世家，母親是畫家，父親是音樂家，她自己就先後旅居世界各地，像是葡萄牙、摩洛哥、尼泊爾、印度和美國，2007年決定留在紐約發展獨立音樂，她的代表作就是電影《暮光之城：新月》的插曲〈Possibility〉。