晶圓代工二哥聯電25日法說儘管看好2022年首季營收可望創高，但首度鬆口認為，2023年後28奈米市場可能面臨「供過於求」，投資人被這4字警訊嚇壞，聯電封關日股價屠殺近7%，失守年線。分析師指出，聯電受惠於疫情，這兩年每股盈餘（EPS）倍數成長，然而疫情若下半年就結束，28奈米供過於求的速度會更快，聯電恐怕長線就要保守了。

聯電法說會公布去年業績創高並上調今年晶圓代工產值約年增20%，接近公司營收年增幅度，但預估第1季毛利率約為40%低於預期；而對於市場大舉擴充28奈米產能，聯電首度示警，2023 年後28 奈米市場可能面臨供過於求。

聯電股價封關日重挫6.83％、收57.3元，盤中最低狂殺8.78%，至56.1元，摜破年線、創5個多月新低。市場最擔憂的28奈米製程供過於求問題浮上檯面，外資單日暴砍聯電10.7萬張，高居個股賣超排行第1名。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，科技股的修正不斷擴散，以成熟製程為主的晶圓代工聯電公布優於預期的上季財報，但第一時間ADR重挫7％，與先進製程的台積電公布財報的大漲截然不同，拖累封關日聯電大跌近7％，失守年線。

他認為，聯電估第1季毛利率40％，低於市場預期，可能是股價大跌原因，但原物料上漲吃掉毛利率還不是賣壓主因。聯電鬆口承認28奈米明年將供過於求，28奈米製程在疫情期間對聯電營收貢獻由14％提高到25％，是聯電的金雞母。

聯電疫情前，2019年EPS 0.82元，但疫情後2020年2.42元，再到2021年4.57元，這兩年EPS倍數成長，證明聯電是疫情受惠者。

蔡明彰強調，如果成熟製程製程28奈米2023年才供過於求，聯電急跌後將可回穩，但疫情若下半年就結束，28奈米供過於求的速度會更快，聯電恐怕長線就要保守了。

「這兩年，全球五大晶圓代工廠的28奈米總產能成長約6成，新產能將在2022下半年及2023年開出，供過於求顯然不可避免，接下來使用成熟製程生產的電源管理晶片、面板驅動IC、MCU微控制器，MOSFET功率半導體、CIS影像感測器在過去兩年不斷調高報價。」

蔡明彰提醒，一旦28奈米供過於求，必然跟著調降價格，這部分要觀察聯電、世界破年線後，相關IC設計是否跟進走跌值得留意。