軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，科威特原定於2022年開始接收美製F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，但交付日程已被推遲到2023年；不過軍事專家指出，這可能讓科威特「因禍得福」，獲得更充裕的時間，以解決現役F/A-18C/D「大黃蜂」（Hornet）戰機的去向問題。

根據報導，2022年是科威特空軍「期待已久」的一年，因為其訂購的28架「颱風」（Typhoon）戰機和同樣數量的F/A-18E/F，原本預計2022年底前者將交付超過一半、後者則全數完成交付；但由於科威特希望改買最新版的F/A-18E/F Block 3，且2020年起新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大流行，不僅讓戰機生產發生延誤，科威特自家空軍基地的基礎設施升級也來不及完工，導致戰機交付日程遭到推遲。

不過科威特國防分析師哈希姆（Ali Al Hashim）指出，「超級大黃蜂」的交付延宕，對該國來說可能是「因禍得福」，因為據稱包括馬來西亞、突尼西亞等多個國家，已對科威特現役的「大黃蜂」機隊表達興趣，但未經美國政府許可，該國無法將這批戰機轉賣給其他國家，而新戰機延後交付正好能為相關談判爭取更多時間。

《國防新聞》（Defense News）先前報導，馬來西亞國防部副部長阿濟茲（Ikmal Hisham Abdul Aziz）表示，由於該國本就操作8架F/A-18D，而科威特空軍現有的F/A-18C/D機隊狀況良好，且飛行時數相對較短，讓馬來西亞有意將其盡數買下，以提升自家空軍的戰備能力；不過科威特稍後表示，其尚未與馬來西亞展開相關談判。