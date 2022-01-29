瘦子一連帶來〈Amazing〉3首歌曲引爆舞台。（八大電視x寬宏藝術提供）

五堅情開場表演。（八大電視x寬宏藝術提供）

狼人殺12位玩家大合唱。（八大電視x寬宏藝術提供）

《娛樂百分百》超夯單元「凹嗚狼人殺」 紅透半邊天，捧紅了陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩等「五堅情」成員，他們28日率高級玩家28在小巨蛋合體最後一戰；中場更邀瘦子帶來4首精彩組曲引爆舞台，活動尾聲羅志祥（小豬）帶來16分鐘不斷電組曲嗨翻全場，最後12位狼人殺藝人與台下粉絲大合唱〈天黑請閉眼〉，畫下完美句點。

「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」昨晚就在耗資千萬打造的絢麗舞台展開一連串的精采表演，開場由五堅情揭開序幕，邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩也特別身穿虎年裝扮，帶來多首唱跳、抒情歌曲，包括〈月面著陸〉、〈零距離〉、〈All Day〉。

緊接著狼人殺玩家凱希、荳荳、紀卜心、篠崎泫、孫沁岳、雨婷、艾莉兒等人盛裝出場，為了2021年度總冠軍寶座，眾人摩拳擦掌、只為了展現最機智的一面。開賽前黃偉晉也直接對現場觀眾喊話：「今天我們在小巨蛋裡玩狼人殺就要玩得好，玩不好也歡迎大家直接罵！」

過程中大家為了獲勝，也秀出自己的幸運物，曾拿過總冠軍的賴晏駒、荳荳特地帶了冠軍獎盃到場，邱鋒澤則帶了季冠軍獎盃祈求獲勝，輪到黃偉晉發言時，他也搞笑拿出收藏，笑著說：「我什麼都沒有，只帶了一個白水晶，在這邊也跟白水晶祈禱，希望能讓好人獲勝，狼人去死！」

中場表演由有瘦子一連帶來〈Amazing〉3首歌曲引爆舞台，他分享：「我原本沒打算唱新歌，因為我怕我背不起來，但又想說是過年前最後一場活動，想要給粉絲比較不一樣的秀。其實就連我自己也很期待這次的舞台演出。」

當被問到會不會擔心現場粉絲戴著口罩而聽不到大家的尖叫聲？瘦子笑說：「我自己會想像他們都笑得很大聲。」瘦子在台上也先預祝粉絲新年快樂，並開心說：「今天上完這個班，我就跟大家一樣開始放假，希望新的一年有好事發生，也希望大家做好事。」

活動尾聲則由亞洲舞王羅志祥率領數十位舞者帶來16分鐘不斷電組曲，再次驚豔全場！開始便以新曲〈修羅〉磅礡登場，開場特別設計1人搭配LED牆視覺動畫，迅速飛越舞台，有如掙脫煉獄般，羅志祥表示：「〈修羅〉的諧音就是Show Lo，這首歌也是在講述這些日子以來我的心境。」

而歌詞「像戰士般come back」，對照羅志祥拼盡全力在台上舞力全開的模樣，也象徵再次宣告舞王回歸！表演結束後，羅志祥也透露為這次小巨蛋演出1周內瘦身4公斤！他逗趣說：「花蓮跨年表演結束後我就一直吃，馬上胖了4公斤，但從18日開始，我就告訴我自己一定要在10天的時間內恢復，很開心現在重回跨年時的72公斤。」