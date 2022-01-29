民進黨立委郭國文昨（28）日突然稱要將解禁日本核食當成送給人民的最後一個新年禮物，引起爭議，最後還導致民進黨團總召柯建銘為此鞠躬道歉。事後國民黨主席朱立倫在臉書痛斥民進黨鴨霸，想用一紙公文草率開放日本核食，令民眾既傻眼又憤怒！

朱立倫在臉書表示，當民眾準備開開心心與家人團聚過年，民進黨立委竟然在年假前夕公開要求政府開放日本核食，還稱是當成「新年禮物」，讓朱立倫質疑「請問，有誰會接受可能造成自己與家人食安威脅的『禮物』？難道民進黨以為將核食改名叫『福食』，就可以掩蓋潛在的安全問題了嗎？」

朱立倫說，民進黨在沒有任何科學證據的相關配套下，也尚未經過聽證會、民意討論與國會議決，就想要一紙公文草率開放日本核食，但國民黨會堅決反對到底，絕對以人民食安為優先，堅定與全民站在一起，保護民眾的食品安全，讓大家安心過好年。

除此之外，朱立倫也指出，國民黨黨團28日在國會捍衛民眾權利的堅毅表現，逼得鴨霸獨裁的民進黨不得不出來向社會道歉，「請大家也給辛苦的國民黨立法委員們一個大大的讚！」