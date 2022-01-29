前往北京旅遊的人士在景點的安排上，市區內當然以紫禁城為首選，郊區則以八達嶺長城與定陵為必遊之地。其中定陵為明朝皇陵，花費大量人力物力才發掘出來，可惜當時考古知識與技術不足，開挖後的墓葬文物因缺乏保存技術與妥善照顧而大量毀損，被稱為中國考古史上最大災難。自此大陸官方決定，在未獲得充分的技術、知識與財力前，不再主動發掘古代皇陵墓葬，也因此北京城外的明十三陵雖有13座，但至今只發掘了定陵並開放參觀。

明萬曆皇帝的定陵被魯莽發掘造成嚴重破壞，萬曆皇帝皇后的遺骸又在文革時被紅衛兵毀棺焚屍。（圖／網路）

定陵位於北京城外昌平區大峪山東麓的天壽山下，為明十三陵之一，距北京市中心約50公里，是明神宗萬曆皇帝朱翊鈞及其皇后的陵墓。1956年由中共文化界和考古學界重要人士吳晗、沈雁冰、郭沫若等人做一份發掘明十三陵的報告，經國務院總理周恩來批准後開始進行。最初原是打算先發掘規模最大的明成祖朱棣的長陵，後來又轉向嘉靖皇的永陵，但這兩座都因找不到入口而放棄。後來才在探勘定陵時發現了陵墓城牆有小塊塌陷，露出內部洞口，經深入探測發現陵墓入口線索，最後還花了一年多時間才發掘到主墓室。

中共原計劃先發掘長陵，但因找不到入口而放棄，最後在探測定陵時意外發現陵墓入口，才開挖了定陵。圖為當時發現進入定陵的城牆洞口。（圖／網路）

史上記載萬曆皇帝在位長達48年之久，他費時6年、花費相當於2年全國歲入約800萬兩白銀來建造定陵。當時國家尚稱富裕，因此陵墓規格較其他皇陵高出許多，陪葬品亦極其奢華豐富。但當時因缺乏專業知識，開始發掘時找來鄰近村落的60多位農民協助，拿著鐵鍬、鋤頭就直接開挖，陵墓內許多寶貴文物也因此受到不少破壞。

大陸文化界學者郭沫若曾擔任中共國務院副總理兼文化教育委員會主任，主導定陵的發掘。圖為他視察定陵發掘工作。（圖／網路）

當挖到主殿時沒有找到萬曆皇帝與皇后棺槨，最後是在墓室更大的後殿發現，在棺床上並排3口朱漆棺槨，分別屬於萬曆皇帝和孝端顯皇后、孝靖太后。當時由於缺乏專業知識，棺槨匆忙打開造成不少毀損，可能是心思全放在陪葬品上，也未考慮屍骨的處理方式。開棺後屍身早已腐爛萬曆帝身上著刺繡袞服配玉帶，頭上烏紗翼善冠，下身著黃素綾褲與紅素緞高繡靴。棺槨旁還有29箱陪葬品，內容有金銀玉器與各種服飾錦緞，以及兵器、諡冊及木俑，總數多達3000餘件。

萬曆皇帝與其皇后的棺槨放置於陵墓後殿（圖），並有29大箱的葬品，共計3000件精緻文物，這些文物最後都遭到嚴重破壞。（圖／網路）

定陵開挖時不只缺少專業知識，加上政府財政困窘，根本拿不出大量預算來保存這些文物，不少珍貴文物甚至被裝在紙箱裡，堆在研究所的儲藏室里，一放就是數年！許多容易碳化的絲織品被隨意裝在盒子裡就帶出去，遇上空氣與濕氣很快就變黑崩解。當時很多參與者都不是專業考古人員，珍貴的瓷器玉器拿來把玩時也常大意地弄壞了不少，紙質典籍更脆弱，很快就變成一堆碎渣。

定陵規模龐大，陪葬文物豐富，可惜連續遭到破壞，是中國考古的重大災難。（圖／網路）

定陵的文物大量被破壞，目前留存的僅為其中少數。圖為倖存 的陪葬龍袍與飾品。（圖／網路）

定陵開挖後，大量文物就在眼前崩解損，當時人力物也無法保存與處理這麼大量的文物，當時文化部門也意識到根本不具備開挖帝陵的條件，雖然後續還有人主張開挖乾陵（唐高宗李治和武則天的合葬陵）的計劃，最後不僅被周恩來總理拒絕，同時也定下了大陸考古界的鐵則：在專業知識與人力物力條件備齊之前，決不主動開挖各朝代皇陵。因此，近些年來大陸考古學界雖然積極研究幾個著名的古代皇陵，其中包括最受重視的秦始皇陵墓，並非有計劃要開挖，而是擔心它受損毀而打算先做好保護措施，等待條件充足時再行發掘。

定陵地宮主殿入口。（圖／定陵博物館）

首先被發掘的定陵除了因發掘者缺乏專業知識遭到粗暴破壞之外，萬曆皇帝及皇后也遭到政治風波衝擊。在1966年文革初期的「破四舊」運動中，定陵被當成封建殘餘的「四舊」之一遭到砸爛，萬曆皇帝及2個皇后的遺骸也被紅衛兵扔出來，放了柴草全都燒成灰，定陵的大量文物再遭到嚴重破壞。雖然因缺乏專業知識缺乏造成發掘定陵的考古災難，但若比起文革時期紅衛兵造成中國數千年文物的浩劫，恐怕還不及其千百分之一吧！