前往北京旅遊的人士在景點的安排上，市區內當然以紫禁城為首選，郊區則以八達嶺長城與定陵為必遊之地。其中定陵為明朝皇陵，花費大量人力物力才發掘出來，可惜當時考古知識與技術不足，開挖後的墓葬文物因缺乏保存技術與妥善照顧而大量毀損，被稱為中國考古史上最大災難。自此大陸官方決定，在未獲得充分的技術、知識與財力前，不再主動發掘古代皇陵墓葬，也因此北京城外的明十三陵雖有13座，但至今只發掘了定陵並開放參觀。
定陵位於北京城外昌平區大峪山東麓的天壽山下，為明十三陵之一，距北京市中心約50公里，是明神宗萬曆皇帝朱翊鈞及其皇后的陵墓。1956年由中共文化界和考古學界重要人士吳晗、沈雁冰、郭沫若等人做一份發掘明十三陵的報告，經國務院總理周恩來批准後開始進行。最初原是打算先發掘規模最大的明成祖朱棣的長陵，後來又轉向嘉靖皇的永陵，但這兩座都因找不到入口而放棄。後來才在探勘定陵時發現了陵墓城牆有小塊塌陷，露出內部洞口，經深入探測發現陵墓入口線索，最後還花了一年多時間才發掘到主墓室。
史上記載萬曆皇帝在位長達48年之久，他費時6年、花費相當於2年全國歲入約800萬兩白銀來建造定陵。當時國家尚稱富裕，因此陵墓規格較其他皇陵高出許多，陪葬品亦極其奢華豐富。但當時因缺乏專業知識，開始發掘時找來鄰近村落的60多位農民協助，拿著鐵鍬、鋤頭就直接開挖，陵墓內許多寶貴文物也因此受到不少破壞。
當挖到主殿時沒有找到萬曆皇帝與皇后棺槨，最後是在墓室更大的後殿發現，在棺床上並排3口朱漆棺槨，分別屬於萬曆皇帝和孝端顯皇后、孝靖太后。當時由於缺乏專業知識，棺槨匆忙打開造成不少毀損，可能是心思全放在陪葬品上，也未考慮屍骨的處理方式。開棺後屍身早已腐爛萬曆帝身上著刺繡袞服配玉帶，頭上烏紗翼善冠，下身著黃素綾褲與紅素緞高繡靴。棺槨旁還有29箱陪葬品，內容有金銀玉器與各種服飾錦緞，以及兵器、諡冊及木俑，總數多達3000餘件。
定陵開挖時不只缺少專業知識，加上政府財政困窘，根本拿不出大量預算來保存這些文物，不少珍貴文物甚至被裝在紙箱裡，堆在研究所的儲藏室里，一放就是數年！許多容易碳化的絲織品被隨意裝在盒子裡就帶出去，遇上空氣與濕氣很快就變黑崩解。當時很多參與者都不是專業考古人員，珍貴的瓷器玉器拿來把玩時也常大意地弄壞了不少，紙質典籍更脆弱，很快就變成一堆碎渣。
定陵開挖後，大量文物就在眼前崩解損，當時人力物也無法保存與處理這麼大量的文物，當時文化部門也意識到根本不具備開挖帝陵的條件，雖然後續還有人主張開挖乾陵（唐高宗李治和武則天的合葬陵）的計劃，最後不僅被周恩來總理拒絕，同時也定下了大陸考古界的鐵則：在專業知識與人力物力條件備齊之前，決不主動開挖各朝代皇陵。因此，近些年來大陸考古學界雖然積極研究幾個著名的古代皇陵，其中包括最受重視的秦始皇陵墓，並非有計劃要開挖，而是擔心它受損毀而打算先做好保護措施，等待條件充足時再行發掘。
首先被發掘的定陵除了因發掘者缺乏專業知識遭到粗暴破壞之外，萬曆皇帝及皇后也遭到政治風波衝擊。在1966年文革初期的「破四舊」運動中，定陵被當成封建殘餘的「四舊」之一遭到砸爛，萬曆皇帝及2個皇后的遺骸也被紅衛兵扔出來，放了柴草全都燒成灰，定陵的大量文物再遭到嚴重破壞。雖然因缺乏專業知識缺乏造成發掘定陵的考古災難，但若比起文革時期紅衛兵造成中國數千年文物的浩劫，恐怕還不及其千百分之一吧！
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