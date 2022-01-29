小男孩樂團近日公布「小男孩樂團 我們都要好好過 互動巡迴音樂會」演出資訊，規劃將在初春時，走訪新竹、台南、台東三地舉辦小型音樂會。 小男孩樂團於2019年在TICC台北國際會議中心寫下3000人演唱會完售的里程碑，隨後疫情開始爆發，演出活動及整個音樂產業都受到影響，讓樂團也陷入一段低潮，讓三人感慨表示「懷念千人演唱會的盛況」。

面對疫情，小男孩樂團呼籲：「保護好自己就是保護他人，以及身邊的愛人和家人。」團長昌哥日前已經施打三劑疫苗，漢斯也打了兩劑，都表示副作用沒有很強烈，只有些微發燒頭痛，笑稱是「疫苗認證的老人」。

至於主唱米非則表示：「第一劑疫苗比較晚才收到登記通知，所以後面的時程都跟著延後」，但也準備好隨時等待通知完成疫苗施打。

他們近來釋出多首新歌，歌曲風格各異，皆探討感情問題，也都與「分離」有關。小男孩樂團表示：「有時候失去或分開，不代表失敗，也可能是一個重生的機會。這段日子大家或多或少都面臨到痛苦，很需要一些正向的力量，希望這些歌曲可以讓我們釋懷過去，然後勇敢繼續往前。」

團員們也苦笑很久沒有LIVE專場演出，怕大家忘記現場演出的熱情：「沒辦法見面很容易產生問題，希望疫情趨緩後，也能早日與歌迷見面，解決一下我們的『問題』。」而三人的新年願望，就是希望印度神童「疫情將趨緩」的預言可以很快成真。