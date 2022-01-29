Hit Fm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動，由金曲創作才子韋禮安為電影《月老》演唱的主題曲〈如果可以〉奪下冠軍寶座，這也是韋禮安首次獲得年度百首單曲冠軍。〈如果可以〉是韋禮安命定「音」緣獻唱之作，歌曲未上架就入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，隨著《月老》電影票房不斷飆升，〈如果可以〉也在串流平台排行榜颳起炫風，MV點閱率逼近三千萬。

韋禮安在影視音樂合作上不斷創作佳績與口碑，電視劇《火神的眼淚》主題曲〈因為是你〉也在榜上，他去年推出的全英文專輯《I’m More Sober When I’m Drunk》叫好叫座，虐心主打〈R.I.P〉還有跟菲律賓串流破億天團Ben&Ben合作的〈Cheap Love〉進榜，共有四首歌在年度百首單曲，而且中英文歌曲都有，韋禮安的音樂創作及渲染力備受肯定。

得知獲得年度百首單曲冠軍，韋禮安驚呼：「這是可以的嗎？真的可以嗎？真的是〈如果可以〉嗎？」他感謝大家的支持與肯定，每次聽到這首歌屢屢傳出佳績，他還是覺得很神奇、很意外，因為真的沒想到會這麼受歡迎，韋禮安表示，會繼續努力寫出好歌陪伴大家，祝大家新年快樂。

出道25年動力火車夯曲無數，去年以〈我很好騙〉騙走所有粉絲的眼淚跟耳朵，又成為動力火車經典金曲之一，尾牙、跨年演出不斷，「都是因為愛」巡迴演唱會三月即將唱進台北小巨蛋，而這也是首次動力火車音樂作品被票選成為年度百首單曲前十名，以高傳唱的熱門歌曲〈我很好騙〉獲得第九名的好成績。

W0LF(S)五堅情勢不可擋，去年團員本身跟團體都有作品發行，橫跨音樂、電視跟電影影歌視三棲，二月更要攻進高雄巨蛋，這樣的高人氣不僅讓團體作品受矚目，團員的個人作品粉絲也極力相挺，投票結果出爐，一鼓作氣入選了七首歌曲，好成績也突破紀錄，W0LF(S)五堅情的〈月面著陸〉、〈零距離〉，九澤CP推出的〈最後一秒鐘〉、〈第四象限〉；另外邱鋒澤的〈日環食〉、婁峻碩的〈FEEL〉以及黃偉晉的〈我還是一個人〉都有很好的成績。