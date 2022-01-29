美國匹茲堡橋梁崩塌。（美聯社）

美國總統拜登（中）會依原定計劃赴匹茲堡。（美聯社）

美國匹茲堡橋梁崩塌。（美聯社）

有轎車翻覆，據匹茲堡消防隊證實防隊長，現場共有10人輕傷，有3人送醫，所有傷者都沒有生命危險。消防隊仍在附近搜查，確保沒有人被壓在橋下。(圖/美聯社)

蕨空橋崩塌原因還需由專業人員和警消調查中，據了解，蕨空橋興建於1970年，最後一次安檢是2021年9月。(圖/美聯社)

美國賓州匹茲堡1座橋梁於當地時間周五（1/28）發生倒塌，目前已知至少10人受傷，無人罹難。美國總統拜登原定要到當地與官員研討基礎建設；事故發生後，白宮表示，拜登仍會依原定計劃赴匹茲堡。

美國賓州匹茲堡1座橋梁於當地時間周五（1/28）發生倒塌，目前已知至少10人受傷，無人罹難。美國總統拜登原定要到當地與官員研討基礎建設；事故發生後，白宮表示，拜登仍會依原定計劃赴匹茲堡。

綜合媒體報導，美國賓州大城匹茲堡的一座橋樑在拜登總統來訪與談論基礎建設當天坍塌。匹茲堡公安當局證實，該市的蕨空橋（Fern Hollow Bridge）在當地時間28日早上6時50分左右坍塌。

匹茲堡公安當局證實，當時蕨空橋上覆滿白雪，橋上至少有4輛車，其中1輛為公車，公車上有2名乘客。

從現場照片可知，有轎車翻覆，據匹茲堡消防隊證實防隊長，現場共有10人輕傷，有3人送醫，所有傷者都沒有生命危險。消防隊仍在附近搜查，確保沒有人被壓在橋下。

美國總統拜登原定周五前往匹茲堡與當地政府討論基礎建設，就1兆美元基礎建設計畫發表演說、試圖拉抬他下滑聲勢前。

針對蕨空橋崩塌事件，白宮已對此發表聲明，稱拜登已經瞭解橋梁倒塌，會依計劃繼續行程，「總統感謝第一時間趕來的救難人員」。然而，就在拜登前往當地發表經濟重整演說之際，這次意外事件引起全國注意。

至於蕨空橋崩塌原因還需由專業人員和警消調查中，據了解，蕨空橋興建於1970年，最後一次安檢是2021年9月。