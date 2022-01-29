蘋果財報和經濟利多 美股長紅 道瓊大漲564點 06:332022/01/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果財報和經濟利多 美股長紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股本週震盪激烈，今天在蘋果（Apple）獲利強勁和數據顯示12月通膨緩和等激勵下，終場長紅作收。 道瓊工業指數終場上漲564.69點，或1.65%，收在34725.47點。 標準普爾500指數上漲105.34點，或2.43%，收在4431.85點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲417.79點，或3.13%，收在13770.57點。 費城半導體指數上漲59.400點，或1.83%，收在3303.395點。（譯者：徐睿承）1110129 康和證券投資總監廖繼弘：指數基期高 漲勢將趨緩 統一投顧董事長 黎方國：虎彩頭 指數叩關2萬點 #收在 #美股 #長紅 #47 #上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連漲8季 北市平均單價挑戰百萬 04:102022/01/28 產業特刊 新台幣連三貶 逾1個月新低 04:102022/01/28 財經要聞 下批韭菜大軍？美股崩跌500億資金湧入 專家揭殘酷真相 19:002022/01/27 財經 美企兩優勢 重返多頭軌道 04:102022/01/27 投資理財 台股封關小跌 醞釀虎年反彈契機 04:102022/01/27 財經焦點 台股創7紀錄 別金牛迎財虎 04:102022/01/27 財經要聞 台新投顧副總黃文清：前低後高 下半年上攻二萬 04:102022/01/28 產業特刊 中信投顧總經理陳豊丰：十大熱門趨勢 台股百花齊放 04:102022/01/28 產業特刊 美股後市看俏 回檔找買點 04:102022/01/27 投資理財 2大兇手抓到！美半導體股崩殺 台積聯電ADR血洗陪葬 14:572022/01/28 財經 聯準會還要讓股市跌多少？對沖基金大咖給答案數字太恐怖 16:282022/01/28 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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