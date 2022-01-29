美股本週震盪激烈，今天在蘋果（Apple）獲利強勁和數據顯示12月通膨緩和等激勵下，終場長紅作收。

道瓊工業指數終場上漲564.69點，或1.65%，收在34725.47點。

標準普爾500指數上漲105.34點，或2.43%，收在4431.85點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲417.79點，或3.13%，收在13770.57點。

費城半導體指數上漲59.400點，或1.83%，收在3303.395點。（譯者：徐睿承）1110129