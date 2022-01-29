氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「鋒面」挾水氣快速通過，各地有雨；氣溫漸降、天氣轉冷；小年夜（30日）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；白天北、東仍有雨，中南部多雲時晴；漸轉乾，晚間僅北海岸、東半部有局部零星降雨；小年夜當晚至除夕(31日)清晨，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，除夕各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間氣溫仍很低，應注意日夜溫差。

吳德榮表，最新模式模擬顯示，初一至初二(2日)上午「短波」通過，中部以北又轉有雨；初二下半天好轉有空檔；氣溫略回升；初三(3日)「鋒面」南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。初四(4日)北、東有局部雨，初五(5日)西晴東偶雨，初四、五強度不亞於前波、規模也較大的「強冷空氣」南下，本島平地最低氣溫再探10度，要注意保暖。

吳德榮提及，初六(6日)收假日白天起回暖，西晴東偶雨。不過，模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。