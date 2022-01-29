網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）遭到澳洲政府驅逐之後，儘管移民部長是以「公眾健康」為由轟他出去，但外界不斷有人質疑他的Covid-19「染病紀錄」是造假的。英媒BBC引述德國團體Zerforschung指出的關鍵差異，上頭顯示喬柯維奇去年12月16日PCR檢測「陽性報告」大有問題。

澳洲邊境要求入境的外國人必須施打疫苗，或是持有豁免證明。喬柯維奇不願打疫苗，因此只能以「感染重大疾病」而無法施打疫苗為由來取得豁免。

塞爾維亞公衛部發給喬柯維奇的12月16日陽性報告序號為「7371999」，後來喬柯維奇要入境澳洲，拿出12月22日的陰性報告序號為「7320919」，竟然早檢驗的序號會比晚檢驗的序號還大？

喬柯維奇12月22日檢測報告序號－7320919（陰性）

其他民眾12月25日檢測報告序號－7366969

喬柯維奇12月16日檢測報告序號－7371999（陽性）

其他民眾12月28日檢測報告序號－7415312

BBC收集其他塞爾維亞公衛部的檢驗報告序號，發現那確實是依照時序排行的，如此喬柯維奇「12月16日」的陽性報告，依照序號應該是在「12月26日」之後才會出現。

美國老球王馬克安諾（John McEnroe）公開質疑，喬柯維奇在12月16日「確診」之後，為什麼隔天就不戴口罩去公開場合接受訪問？馬克安諾猜測喬柯維奇根本沒染病，他的確診報告不是真的。但馬克安諾也認為塞爾維亞官方不會去調查，因為他們本來就是袒護喬柯維奇的。

喬柯維奇這種「校正回歸」式的檢驗報告，雖然非常可疑，BBC指出也有可能只是官方的系統出錯，不能直接證明是他為了取得入境豁免才動的手腳。