國家政策研究基金會執行長柯志恩。（資料照/陳俊吉攝）

台灣民意基金會日前公布政黨支持度最新民調，以國民黨較上個月重挫4％最多，流失近80萬支持者。這是繼《美麗島電子報》前天民調，指民眾對國民黨的反感度達63％是16年新高，再有民調顯示國民黨支持度大跌。對此，國家政策研究基金會執行長柯志恩接受港媒訪問時表示，國民黨在年輕人的支持度上的確蠻低，這是長期現象，而民眾黨的確吸引非常多年輕人支持，特別是主席、台北市長柯文哲在疫情中，有比較大的話語權，這給國民黨一個非常大警訊。

台灣民意基金會民調顯示各政黨支持度，民進黨30.5％、國民黨15.6％、民眾黨12.5％，相較上個月，除了國民黨重挫4％，另民進黨下滑1.3％、民眾黨略增0.5％，中性選民上揚3.2％。

根據《中評社》報導，柯志恩指出，智庫有長期的政黨支持度民調，國民黨輸民進黨的支持度大概不會差距到5%以上，現在必須先減少民眾對國民黨的討厭程度，必須承認國民黨的發言權現在愈來愈被邊緣化；她提到，國民黨在年輕人的支持度上的確蠻低，這是長期現象，並沒有因為最近幾次國民黨的挫敗而有雪崩式的下滑。

但柯志恩直言，國民黨的發言權現在愈來愈被邊緣化，很弔詭的是，過去媒體都在批判執政黨，但現在民進黨執政，媒體卻都在批評在野黨國民黨，因此媒體的主導權、話語權，國民黨必須認清楚現實，找到夾縫中的空間，讓聲音更被大家看到，這是很需要強化的部分。

對此有網友在《Yahoo》相關新聞報導底下討論，有近百則留言，其中有人表示，「每個人都知道發現問題容易，重點在如何找出解決辦法」、「柯老伯目前在想：拉下蔣萬安？」「中間跑光光」、「基層體質不改，再多訪問都沒有效」。