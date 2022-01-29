副總統賴清德28日以特使身分，出席我中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗同坐第一排，兩人寒暄致意約30秒，這是台美副元首首次在國際場合自然互動。兩人的談話內容引發熱議，雖雙方已對外說明，仍止不住網友們的猜測，有人認為台灣在國際爭光，也有人猜測台、美又將有類似萊豬進口的私下協議，還有人打趣酸「謝謝你們進口萊豬」。

針對賴清德與賀錦麗談話內容，據外電報導，賀表示賴在活動現場走向她自我介紹，兩人簡短談到美台在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。

對於賀錦麗的說法，賴清德在答覆台灣媒體時說，彼此之間有些默契，不方便轉述美國說法。賴也指出，他過境美國洛杉磯視訊會見17名美國國會議員，談話有3個重點，包括台灣崇尚民主、自由、人權，與美國價值一致，盼台美共同合作，維護印太地區穩定與和平；另說明台灣在氣候變遷的政策是推動淨零轉型、防疫情形及策略，都期盼台美共同合作。

賴清德與賀錦麗到底「說了些什麼」，意外引發台灣民眾關注。網友們紛紛湧入PTT論壇留言：「在講謝謝你們進萊豬」、「在講『這是美豬換的合照』」、「不會又在談要進什麼牛豬魚吧？」「會不會私底下逼台灣高於市價買東買西，或迫賤價賣美短缺的晶片」、「可能在感謝台灣買軍購吧」、「真的是賴神，比小英有用多了」、「英皇太子森氣氣」、「台灣之光」、「他們互動真的是外交大突破，大家別酸了」、「看大家的留言真的會笑死」、「哈哈鄉民們太有才了」。