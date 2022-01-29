Omicron攻陷台灣，社區已有多條傳播鏈，根據疾管署官網「本土病例地理分布圖」顯示，截自1月28日止，已累計407例本土，昨日台中市新增2人染疫，地圖燈號一夜變色，由米白色轉為淺土黃色，六都全淪陷。

據疾管署網站資料，今年已累計407例本土，10縣市淪陷，其中桃園市272人占最多，其次為高雄市75人、台北市21人、新北市16人、新竹市6人、新竹縣5人、宜蘭縣5人、台南市4人、台中市2人及基隆市1人。

六都均遭到Omicron攻破防線，目前僅剩苗栗縣、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東市及屏東縣仍是淨土，因此燈號仍舊維持米白色的安全燈號。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年1月以來逾400名確診個案，其中391例與Omicron有關，年齡層為30至60歲之間，其中以30、40歲占最多，這些確診者當中，輕症患者有229人，占比為59%，無症狀患者有162人，占比為41%，目前尚未有中、重度個案。

羅一鈞提醒民眾及醫師，感染Omicron症狀多半以咳嗽、發燒、流鼻水為主，與感冒症狀相似，而嗅味覺異常僅占0.9%，不要再以嗅味覺異常來判定是否感染Omicron。