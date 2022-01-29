藝人王大陸與小3歲的馬來西亞歌手蔡卓宜，因合作戀愛實境節目《怦然再心動》而傳出熱戀，私底下還曾多次被路人拍到約會的甜蜜模樣，但先前曾一度傳出兩人分手，如今疑似又重修舊好，再度被拍到一同外出約會。王大陸在近日公開的居家照中，還意外將兩人的「情趣用品」公諸於世，引起網友熱烈討論。

王大陸28日深夜突然在社群媒體上PO文，表示「365」再加上一個愛心，並附上一張疑似「女友視角」的居家照。照片中，只見他穿著黑色的背心搭配綠色休閒褲，拿著吸塵器在家中打掃，雖然沒有顯示出拍攝者是誰，但能拍到他居家的背影照，王大陸又在貼文中加上愛心，疑似就是公開放閃。

另外，王大陸的照片中，牆邊還放著一台紅色與另一台銀白色的腳踏車，與今年年初，兩人被網友拍到一同現身在上海西岸藝術中心附近騎車時的腳踏車一樣，讓不少網友認為兩人肯定已經復合，並且一同過夜度過春宵。因此網友們看到後，紛紛激動留言「這是認愛的前奏嗎」、「要公開了嗎」、「王大陸是好男人會打掃家裡」、「第一次公開放閃」、「這對太甜了」、「之前果然只是鬧情緒」、「大半夜還撒狗糧」、「做家務的男神最帥了」，引起熱烈討論。

王大陸與蔡卓宜日前被網友拍到騎車約會。（圖／微博）

事實上，王大陸與蔡卓宜雖然一直不公開認愛，但兩人太常被拍到私下約會的畫面，因此就連好友柯震東日前與王大陸以及其他好友視訊時，也忍不住猛虧王大陸「他（把妹）把得光明正大的」，王大陸也害羞的回應「白痴喔，你不要亂講話」，讓這段戀情變成公開的秘密。