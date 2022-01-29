9天年假今展開，全台「遇水則發」！今起受鋒面通過影響，各地均有降雨機率；氣溫方面逐漸降溫，體感濕冷。整個春節連續假期，天氣呈現有如「雲霄飛車」，頭兩天水氣多，除夕轉乾冷，初一及初二稍有空檔。到了初三鋒面南下，初四、初五再轉冷，最後一天回暖。中央氣象局今針對基隆北海岸發布豪雨特報，宜花東也有大雨特報。

這波雨勢自昨起開啟攻勢，南方水氣從南部一路往北，加上鋒面助陣，全台放假首日，先感受雨神賀年。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今降雨以北部、東部較明顯；各地氣溫：北部18降至13度、中部14至20度、南部15至23度、東部14至23度。

吳德榮指出，明天小年夜強冷空氣南下，各地愈晚愈冷；白天北、東仍有雨，中南部多雲時晴漸轉乾。小年夜晚間至除夕清晨，本島平地最低溫下探10度！

根據最新模式模擬，大年初一、初二「短波」通過，中部以北轉有雨；初二下半天有空檔。初三新一波鋒面接近，迎風面又要下雨，且氣溫下滑。初四、初五西晴東偶雨，值得注意的是強冷空氣抵達，清晨有機會再探10度。

整個反覆濕冷、乾冷的天氣，要等到年初六才會結束，白天起大幅回暖，迎接開工。