AV導演圤智雨拍攝《華根初上》走紅，日前在臉書透露男藝人跟網紅怎麼約砲，更點出約砲首選的女生類型，引發外界嘩然，昨(28日)又爆料小模與小模間的「塑料友情」，常常彼此傷害到血流成河的局面，再次掀起討論。

圤智雨在臉書以「小模與小模的塑料友情，互相傷害到血流成河的情感」為標題，列出小模與間鉤心鬥角的6大行為，第一，為了搶展場活動會跟廠商謊報姐妹工作態度與價位，最常詆毀手段就是抹黑對方「常遲到、近期有男友不會出現」等爛招，第二，搶對方男友，只要對方有助於自己工作發展，第三，眼紅對方版面很多，搶不到就爆料給記者，強調青青就是這樣被捅的案例。

第四，互搶拍照版面，圤智雨強調用誰手機自拍，誰先修好圖一定不是重點，重點是朋友都不能被修圖，只有自己能正就好，第五，小模也有人氣差別，與人氣網紅朋友變成閨蜜，賣掉朋友間的友情也很正常，畢竟能上位才是重點，最後則是正妹辣妹都有尺度問題，無論怎麼樣的表面感情，都能靠一個檢舉案件達成內心不滿。

圤智雨日前直言「網美幾乎都是一群口不擇言的雞組成的」，更點出這些人年紀輕、學歷低，總是對外宣稱「自己投資好神，可買房買車，遇到好老闆好伯樂，真的是好棒棒，好口不擇言呀，當觀眾白痴就是了」，讓他無奈表示「人生就是各種騙呀」。