臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

本土疫情不斷延燒，過年期間到底該不該禁止內用的議題，引發各界熱議。有媒體對此做網路民調，然而調查尚未截止該媒體臉書卻已湧入超過1500則網友留言，大多數人都認為不該禁止內用，至於理由則「千奇百怪」，包括外帶東西不好吃、不能吃火鍋和燒肉、不內用心情不好、餐飲業撐不下去等，出乎意料的論點讓網友直呼驚訝。

《TVBS新聞網》28日發起網路民調，問題是：「繼桃園西堤爆發群聚感染、本土確診新冠肺炎疫情持續升溫後，近日桃園市長鄭文燦指出，桃園又有許多確診案例與餐廳用餐有關，因此祭出餐廳內用桌位減半等新規。你覺得餐廳要禁內用嗎？」民調將於2月6日24時截止。

此民調發布後，《TVBS新聞》臉書粉絲專頁相關連結卻迅速湧入超過1500則留言，網友對是否禁內用議題極為關注，但幾乎一面倒都持反對意見，至於理由則相當多元且涵蓋各個面向，顛覆不少網友的想像。

網友紛紛留言：「不要禁內用，有許多食物包回家不好吃，再來更製造許多的垃圾」、「就是要內用才好吃！牛肉麵就是這樣」、「不要禁，剉冰帶回家都變甜湯了」、「別禁！我要吃火鍋！在店才有鍋味啊」、「禁內用我怎麼吃燒肉？」「如果禁內用，店家房租也該立法禁收，不然吸血鬼房東沒在客氣的」、「禁內用想害多少店家活不下去？」但也有網友表示：「所以確診比帶不走的食物還無關緊要」、「都什麼時刻了，是好吃比較重要，還是防疫比較重要」、「想不到那麼多人反對禁內用，出乎意料」、「反禁內用理由千奇百怪，顛覆我想像、刷新我三觀」。