中國駐美大使館官網29日消息，中國駐美大使秦剛美東時間27日接受美國國家公共廣播電台（NPR）《早間新聞》（Morning Edition）節目主持人英斯基普採訪，28日上午播出。就北京冬奧會、中美關係、台灣問題、涉疆問題等回答提問。在答覆台灣問題時，秦剛強調：台灣問題是中美之間最大的火藥桶。不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數。雙方應共同阻遏台獨勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。

中國駐美大使秦剛：台灣問題是中美之間最大的火藥桶。（中國駐美大使館官網）

中國駐美大使館網站29日消息，中國駐美大使秦剛美東時間27日接受美國國家公共廣播電台（NPR）《早間新聞》（Morning Edition）節目主持人英斯基普採訪，28日上午播出。就北京冬奧會、中美關係、台灣問題、涉疆問題等回答提問。在答覆台灣問題時，秦剛強調：台灣問題是中美之間最大的火藥桶。不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數。雙方應共同阻遏台獨勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。

英斯基普問：本周中國外長向美國國務卿布林肯提及，美方認為，台灣的未來應該由台灣人民決定。你同意嗎？

秦剛答：不，我不同意。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中美建交時，美國承認世界上只有一個中國，海峽兩岸同屬一個中國，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。這些都寫入了奠定中美關係基礎的三個聯合公報。最近台海緊張局勢升級，原因就是台灣當局妄圖藉美方支持鼓動謀求台獨，而美方意在打「台灣牌」。

英斯基普問：打「台灣牌」遏制中國嗎？

秦剛答覆：是的。這就是說，我們強調三個聯合公報、講一個中國原則，但美方正一步步背離其所作承諾，加強並提升與台灣官方往來，向台灣出售更先進的武器，派遣士兵赴台，大搞一個中國空心化。

英斯基普問：這就是中國外交部說美國沒有信守承諾、對台灣太過友好的原因？

秦剛答：我們注意到拜登總統有關美方不支持台獨、希望台海保持和平穩定、堅持一個中國政策的表態，但迄今為止還沒有看到美方做出遵守承諾的舉動。

英斯基普問：美國非常擔心中國最終會通過軍事手段來解決台灣問題。美國人有理由擔心中國會進攻台灣嗎？

秦剛答：海峽兩岸都是中國人，我們是骨肉同胞。我們最不願意做的就是骨肉相殘，將以最大誠意，盡最大努力爭取實現兩岸和平統一，這最符合海峽兩岸人民的利益、中美關係的利益以及地區和平穩定的利益。但台灣當局在美方撐腰打氣下在台獨路上越走越遠。中方不承諾放棄使用非和平手段實現統一，是為阻遏台獨勢力，而不是針對台灣人民。

我要特別強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進台獨，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。中國不想和美國發生衝突對抗，美國也不想和中國打仗，所以不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數。雙方應共同阻遏台獨勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。