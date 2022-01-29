隨著美國民眾逐漸從疫情中回歸到正常生活，居家烹飪不再受到歡迎，取而代之的是金寶湯（Campbell Soup）、通用磨坊（General MIlls）與家樂氏（Kellogg）等品牌生產的即食調理食品。

疫情爆發初期，宅在家中的民眾嘗試自己料理三餐或烘焙甜點。不過兩年過去，全美民眾也開始回到生活正軌、孩童則重新返回學校。由於花在戶外時間日益增多，使得講求便利快速的餐點與速食再度受到歡迎。

食品製造商為了因應民眾生活型態的轉變，也開始提供更多便利、健康餐點與零食小點。

金寶湯食品與飲料部門總裁佛雷（Chris Foley）表示，民眾已對「在家烹煮與準備餐點感到厭煩」。該罐頭湯公司指出，就近來針對消費者的調查結果，可明顯見到烹煮習慣已經改變。

鑒於目前民眾在家用餐的時間仍舊高出疫情前，該業者提到民眾除了需要可以在短時間完成的午餐，經過漫長的一日，晚餐最好也是愈容易準備愈好。根據調查指出，消費者希望平均花費不到18分鐘就可以將晚餐上桌。

針對如此趨勢，金寶湯推出Chunky濃湯品牌作為午餐的主打商品，另外Prego義大利麵醬則是另一項可以迅速完成的食譜原料。

根據IRI的統計調查指出，這項生活型態的轉變也反映在零食小吃的銷售成長。去年受疫情衝擊，讓零食銷售曾下滑4.7％，不過今年以來又成長相同幅度。

通用磨坊執行長哈明寧（Jeffrey Harmening）9月也提到，零食與穀物片等商品的銷售出現上升。

此外冷藏午餐食品在去年銷售減少1.4％後，今年已逐漸反彈，銷售增加11.6％。冷藏的茶飲與咖啡銷售也在今年出現增長。

即食商品的買氣再度升高，也帶動便利商店銷售出現上揚。

疫情期間，開車到便利商店購買早午餐的人數銳減，導致它們的銷售在2020年全年與2021年初曾岌岌可危，但之後銷售已開始反彈。