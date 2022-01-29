外媒報導，美國環保署（EPA）計畫在未來幾個月內針對發電廠污染制定更嚴格、全面的規範。美國總統拜登上任後致力於對抗氣候變遷，減少電廠污染便是當局減碳計畫一部分。

EPA局長雷根（Michael Regan）近日接受訪問時表示，他們打算針對發電廠產生的汞與其他有毒污染物實施更嚴格空污標準，同時對於污水設下新規定。

雷根指出，EPA將以更全面、協調的方式規範電力業，希望利用該署廣泛職權來管控電廠空氣、水污染程度，並監督污水處理過程。他表示：「我們不必一招打天下。我們希望將職權能力發揮至最大，以保護社區與公眾健康。」

代理大型電廠權益的愛迪生電氣協會（EEI）總裁庫恩（Tom Kuhn）表示，新規定能提供規範框架，既能支持電力投資，也能加速乾淨能源轉型。

但小型與鄉村電廠表達擔憂，他們認為新規定恐提高供電成本，若執行不當的話，恐導致老舊的燃煤、燃油與燃氣電廠被迫關閉。美國多州政府也擔心，新規定恐導致電價上漲、電力來源不穩。

全美農村電力合作協會（NRECA）主管芬克爾（Louis Finkel）表示：「如果新規定是為了凌遲電廠，讓他們更難營運下去，那這是非常有問題的。」

芬克爾希望能從雷根口中聽到更多細節，例如EPA打算如何執行新規定。他表示，環保人士一直主張「利用新規定的制定，好讓污染嚴重的燃煤電廠退役」。

雷根與EPA其他官員並未針對新規定的細節多做說明。雷根表示，新規則目的在於減少碳排量，同時保護貧窮與少數族群，後者經常是電廠污染的最大受害者。

雷根表示：「這不僅是一個減碳策略而已。我深信，我們必須保護民眾、社區、環境與地球，這些事情我們責無旁貸。」