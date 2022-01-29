林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴，被依8罪起訴，移審新北地方法院，27日裁定羈押禁見。據了解，林父要求律師不要寄錢、寄菜到看守所，希望兒子好好反省，林秉樞得知後，還抱怨父親怎麼那麼摳。

新北地院27日召開羈押庭，因本案有危害善良風俗之虞，因此不公開審理。合議庭指出，林秉樞經訊問後，僅坦承部分犯行，且與證人多為男女朋友關係，衡酌他握有證人隱私資訊，極易控制證人，另審酌林身心狀況和證人所述，顯見控制自身情緒能力薄弱，為避免他反覆實施強制、恐嚇犯行及勾串證人，認為有羈押禁見必要。

據自由時報報導，林秉樞的父親希望兒子在看守所好好反省，吩咐律師表示不要寄錢、寄菜給林；林秉樞得知後，一度抱怨父親「怎麼那麼摳」。

新北地院27日召開羈押庭，合議庭指出，林秉樞經訊問後，僅坦承部分犯行，且與證人多為男女朋友關係，衡酌他握有證人隱私資訊，極易控制證人，另審酌林身心狀況和證人所述，顯見控制自身情緒能力薄弱，為避免他反覆實施強制、恐嚇犯行及勾串證人，認為有羈押禁見必要。

林秉樞委任律師陳頂新對此結果表示失望，他表示林有誠意面對司法，在他印象所及，該承認都已承認，且取證和證人供述都已具結做成筆錄，該扣押的物品檢方也已扣押，沒有事實足認林有逃亡、湮滅、變造、勾串證人之虞；林也同意配合登入雲端，主動刪除所有私密影像，已盡了很大努力和誠意，對於他無法回家團圓過年，感到十分失望、遺憾，已提出抗告。