香港特區政府統計處28日公布，2021年第四季GDP年增長4.8％，遜於預期的5％；2021年全年香港GDP年增6.4％，雖然扭轉過去兩年的跌勢，但仍低於預期的6.6％。

香港經濟日報報導，港府發言人對此表示，受惠於出口表現強勁和私人消費改善，香港經濟在2021年第四季進一步復甦。預計2022年香港經濟會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地新冠疫情發展相關的因素。

市場人士則認為，最新一波的Omicron疫情和香港政府防疫措施的收緊，對香港的經濟活動構成新一輪壓力，也打擊了經濟氣氛。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，最近疫情及全球金融市場波動對香港經濟的影響，比起2021年上半年更為顯著，但香港勞工市場持續改善、失業率下降，以及全球商品需求強韌，有助於香港經濟增長在下半年回升。

薛俊昇指出，考慮到2021年香港經濟增長較快，令用以比較的基數較高，以及2022年全球經濟增長或會放緩，估計今年香港經濟年增長或減緩至3.3％，而未來前景仍將繼續受到疫情及外圍市場所左右，經濟仍然存有下行風險。