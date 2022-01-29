根據知名軍事網站「全球火力」(GlobalFirepower, GFP)公布的「2022年軍力排名」(2022 Military Strength Ranking)，2021年全球140個國家中，台灣火力指數以0.3215在全世界排名第21位；不但超越加拿大(排名23)，更大勝北韓(排名30)，但遠輸給大陸。

在2022年軍力排名中，前5名依據為美國(火力指數0.0453)、俄國(火力指數0.0501)、中國大陸(0.0511)、印度(火力指數0.0979)與日本(火力指數0.1195)。(圖/取自全球火力網頁)

在GFP的軍力排名中，除了傳統的軍隊人數、火砲數、艦艇數、戰機數等傳統武力外，也納入自然資源(如石油產量、儲備量)、後勤能力(如勞動力、道路覆蓋率、鐵路覆蓋率、商船船隊規模、港口數)、金融能力(如外匯/黃金與購買力準價)等項目，使得部分小國的軍力排名得以超越國土大、卻發展不佳的國家。

該網站指出，自2006年以來，GFP依據人力、空權、地面部隊、海上部隊、自然資源、後勤、財務金融與地理因素等50多個項目，為全球140個國家進行「火力指數」評比，並排序出軍力排名。

2022年軍力排名是以2021年相關資料為依據，前5名依序為美國(火力指數0.0453)、俄國(火力指數0.0501)、中國大陸(0.0511)、印度(火力指數0.0979)與日本(火力指數0.1195)。

至於台灣，台灣的火力指數為0.3215；比排名第23的加拿大(火力指數0.3601)、第30名的北韓(火力指數0.4621)還來的高，遠遜於第4名的印度及第3名的大陸。相較於「2021年軍力排名」，儘管台灣由第22名上升到第21名，但GFP評論卻認為，2022年的台灣軍力價值是呈現倒退的趨勢。

針對台灣與大陸的軍力比較；在總排名方面，台灣的排名為21，而大陸為第3。值得注意的是，台灣不論是人力、戰機數、火砲、艦艇數、國防預算等各項比較，雖然都落後於中國大陸；但在後備役人員上，GFP認為台灣後備人員高達150萬人，佔全球排名第一。至於大陸則只有51萬人，在全球排名第5。