台股5日盤中站上18619.61點歷史新高，不過在短短15個交易日急殺近千點，26日封關日收在17674.40點，盤中最低甚至觸及17633.03點，讓不少投資人哀鴻遍野，即使台股已經封關，總統蔡英文昨（28日）在年前的國安會議上特別提醒，若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序狀況，「請金管會及財政部密切注意且預作準備」，此事引起網友們熱議，不少人狠虧，「才萬七就要護盤，各位的退休基金又要出來坦了」，但有網友認為，民眾才剛放假，政府就出來喊話，暗示接下來，「不太樂觀。」

蔡英文總統於年前的國安高層會議上做出3項指示，若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序狀況，請金管會及財政部密切注意且預作準備，也請央行密切掌握外資資金進出情況及流向，並採取妥適管理措施。此外，總統也要求各部會務必繼續運用各種政策工具，確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨的衝擊。

此事被《PTT論壇》網友們解讀成接下來有「護盤」準備，「才剛放假就在喊準備，不太樂觀」、「過完年先護一下」、「誰跟你自由市場，萬七護盤！！！」、「萬七護盤，笑死人，是怕散戶套不夠多嗎」、「17000以上護盤，真是夠了」、「台灣空軍沒人權。」

不僅如此，有內行人認為，民眾才剛放假，距離2月7日虎年開盤日還有超過一周時間，但總統已經出來喊話，相當不尋常，「才剛放假就在喊準備，不太樂觀」、「看這一波讓政府也有點怕了」、「希望不是想太多，有點可怕...」、「穩了，有你各位的勞退金等四大基金，股市怎麼崩」、「蔡的新聞沒注意，但之前國安基金密切注意的新聞是反彈點。」