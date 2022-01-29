21歲的知名網路紅人青青，日前遭另一名網路名人「小商人」爆料有金主包養以及詐騙吸金等內幕，讓青青瞬間登上各大新聞版面，雖剛開始青青還矢口否認並曬出房地產權狀、銀行卡等物品澄清，但沒多久就遭小商人打臉將證據提交警方，讓青青不得不跳出道歉承認錯誤。而AV導演圤智雨（戲引子）日前才宣布有片商想找網紅拍成人片，近日便傳出片商指名想找青青拍片，還提出超驚人的片酬，再度引起熱議。

青青自從遭小商人爆料有金主包養，並已登記成為人妻後，雖多次跳出來試圖反擊，證明一切都靠自己，但最後都慘遭打臉，甚至還疑似流出她的不雅片，在網路上瘋傳，逼得青青趕緊出面道歉，她先前認職的磨滴咖啡也在昨（28）日發出聲明切割。

而AV導演圤智雨，則是在28日於社群平台上透露，自己曾看過青青的不雅片，坦言內容只不過是一個小女生拿手機講話，並將鏡頭移去拍男友而已，並沒有大眾想得這麼情色，只是他看完後沒多久就收到片商的電話，指名想要邀請青青演出成人片，並願意以「一部400萬」的片酬當作酬勞。

對此，圤智雨認為青青即使因爭議卸下咖啡廳執行長的職位，但她仍在社群平台上曬出打鼓、與貓咪互動，企圖「洗白」的照片，因此不會輕易踏入成人圈。不過他也直言，若是青青願意轉戰成人圈，他絕對能提升女方的商業價值，幫她打造成「台灣第一位偶像型女優」，加上鉅額的片酬，都比單純的「網紅青青」還來得有價值，想要成名不是難事，只不過「有錢的金主不會讓妳來」。

而此篇文章一出，也立即引起網友熱烈討論，紛紛留言「金主表示：男主角是我就考慮」、「支持導演，做好片」、「應該看不起這400萬 對她來說這是『藍山』啊」、「真期待」。