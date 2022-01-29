民進黨立委高嘉瑜擁高人氣被封為「港湖女神」，一舉一動成外界焦點。高28日刊出她與藝人霍建華哥哥、台北市內湖區東湖派出所所長霍建元的合照，她表示自己一見到霍建元，立刻忍不住詢問戲劇《華燈初上》裡的兇手到底是誰？高的反應讓不少網友吃驚直呼傻眼。

高嘉瑜28日在臉書發文，刊出她與霍建元的合照表示，她遇不到霍建華但卻遇到「霍建華哥哥」，一遇到霍建元她就忍不住趕快問「兇手是誰！」高並強調，這張合照是在1月初所攝。

面對高嘉瑜的問題，霍建元則分析道，《華燈初上》裡的兇手共有三種可能：一、蘇媽媽自導自演；二、花子及刑警；三、百合及販毒男友

此文發出後獲得近2000人按讚，網友紛紛留言：「兇手應該是編劇」、「兇手一定就是霍建華啦」、「可能是林秉樞吧」、「帥氣的東湖所所長」、「霍建華哥哥也很帥呢」、「問人家這個問題真的傻眼」、「這問題驚到我了」「霍建華哥哥聽到這個問題，有被嚇到嗎？」「妳可以請他回去問問弟弟再來解答」。