中國駐美大使館官網29日消息，中國駐美大使秦剛美東時間27日接受美國國家公共廣播電台（NPR）《早間新聞》（Morning Edition）節目主持人英斯基普專訪，28日上午播出。就北京冬奧會、中美關係、台灣問題、涉疆問題等回答提問。在答覆中美關係問題時，秦剛表示，想要改變中國的想法從一開始就是幻想。發展好中美關係要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則。

英斯基普問：關於中美彼此認知。一個觀點是，美方認為通過與中國接觸、向中國開放、加強與中國的經濟聯繫，中國會變得更加開放、民主，更符合國際規則。但現在兩黨很多人覺得這一希望落空，中國沒有發生期望中的改變。這是美方觀點，您是否認同？

秦剛答：想要改變中國的想法從一開始就是幻想。中華文明有五千年歷史。中國是中國，美國是美國。美國不能指望按照自己的設想改變中國，反之亦然。中方無意改變或取代美國。兩國都有各自的國內議程，都面臨諸多挑戰，都希望為人民提供更美好的生活。為什麼雙方不能一起合作呢？為什麼總想著試圖超越對方或遏制對方發展呢？

英斯基普問：你是說如果美國繼續保持對中國接觸，中方還是不會改變？

秦剛答：中方一直主張與美方加強接觸與合作。但正如你剛才所說，在美國，不同人有不同意見，最好還是讓美國自己說。但中方確實認為，中國發展對美國是巨大機遇。

英斯基普問：另一個觀點是，美國是一個正在衰落的大國。習近平主席是否也認為美國是一個正在衰落的大國？

秦剛答：中國沒有賭美國輸。中國人包括領導人都認為，美國是世界上最重要的國家之一，中美關係是最重要的雙邊關係之一，中美關係只能搞好，不能搞壞。所以我們希望美國好。但問題在於，美國能否尊重和接受中國發展，視中國為維護和促進世界和平與繁榮的積極力量。美國是否相信，中國的發展將惠及所有國家，惠及美國人民、提供更多商機和就業機會。

英斯基普問：你認為兩國關係今後會面臨更大困難嗎？

秦剛答：我們正處在一個極具挑戰性的時期。我來這裡要做的，就是接觸美國各界人士，告訴他們中國的意圖和政策，當然是有關發展中美關係的善意和良策，同時也對各種觀點持開放態度。我願傾聽意見，傳遞資訊，努力推動改善兩國關係。但前路曲折，兩國正在（重新）認識彼此，尋找合適的相處之道。中方認為，發展好中美關係要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則。這並不容易，也需要時間，會有很多困難。我的職責就是讓前進的道路少些困苦、多些確定。